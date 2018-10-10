SGK Bağkur ve memur emeklisi Ocak'ta ne kadar zam alacak Emekli memur maaşları net brüt ne kadar olacak

SGK Bağkur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam haberleri ile ilgili son dakika gelişmeleri bu habermizide derledik. Emekli maaşı hesaplama 2018 zam haberleri SGK Bağkur emekli maaşları Ocak ayında ne kadar olur? Malulen emekli olan kıdem tazminatı alabilir mi? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? SSK emeklilik şartları nelerdir? Kadın ve erkekler hangi durumlarda emekliliğe hak kazanır? SSK'lılarda en düşük maaş bin 873 liraya yükselecek. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü ocak zammında. Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Buna göre, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda en düşük maaş bin 873 liraya yükselecek. Milyonlarca emeklinin ocak zammı yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon rakamı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Bu dönemin ilk 3 aylık sürecindeki yani temmuz-eylül aylarındaki enflasyon belli oldu. Temmuz-eylül enflasyonu yüzde 9.34 olarak gerçekleşti. Zam oranının kesinleşmesi için geriye 3 aylık veri daha kaldı. 3 ayda gerçekleşen yüzde 9.34'lük enflasyona göre, en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 677 liraya çıkacak. Malulen emeklilik en erken emeklilik türlerinden biridir. Tabi belirli şartlara göre malulen emekli olunabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde de malul olan kişilerin aklında “kıdem tazminatı alabilir miyim?” sorusu beliriyor. Ülkemizde kimi SSK'dan, kimi Bağ-Kur'dan kimi de Emekli Sandığı'ndan emekli olan yaklaşık 12 milyon emekli bulunuyor. Bu nedenle emekli olanların ya da olacakların emekli aylıkları ayrı ayrı hesaplanmakta. Emekli maaşları da çalışırken yapılan ödemelere göre belirlendiğinden farklılık gösteriyor. İşte Ocak ayı itibariye SGK Bağkur ve Memur emeklisinin alacağı net ve brüt maaş miktarı

ÖDEMELER ARTIYOR



Söz konusu enflasyon rakamına göre halen bin 79 lira olan en düşük Bağ-Kur tarım emeklisi aylığı da bin 180 lirayı bulacak. SSK'lılarda en düşük maaş ise yüzde 9.34'lük enflasyon artışıyla 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 liradan bin 873 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 21 liradan bin 116 liraya yükselecek. Bu rakamlar, ekim, kasım ve aralık enflasyonuna göre artabilecek. 2018 enflasyon tahminine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.65'i bulabilecek. Kesin oran, 3 Ocak'ta belli olacak.

150 BİN EMEKLİYE EKSTRA ZAM



Bin liranın altında emekli maaşı alanlara zam yapılacak, böylece bin liranın altında maaş alan emekli kalmayacak. Haktan, 150 bine yakın emekli yararlanacak. Emeklilere müjdeyi, Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 400 projeyi içeren 100 Günlük Eylem Planı'nda açıkladı. Bağ-Kur tarım emeklileri arasında bin liranın altında maaş alanlar olduğu gibi, ölen sigortalıların hak sahipleri arasında da hissesi oranında yine bin liranın altında maaş alanlar da bulunuyor. Bu emeklilerin maaşına 100 ile 400 lira arasında zam yapılarak, bin liraya tamamlanacak. Yeni düzenleme 100 gün içinde tamamlanacak ve bin liranın altında maaş alanların zamları yatırılacak.

3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 9.34 çıktı, geriye 3 veri daha kaldı. Memur ve emeklilerinin artışı ise şimdiden yüzde 9.84 oldu

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta zamlanacak. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek. Temmuz-Ağustos-Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. Yani 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 9.34 oldu. Buna 3 ayın enflasyon verisi daha eklenecek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak.

Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabilmesi için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 3 aylık enflasyonun yüzde 9.34 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 5.84 enflasyon farkı çıktı, zam oranı şimdiden yüzde 9.84'e ulaştı. İkinci yarıdaki enflasyon tahminlere göre yüzde 10.65 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10.65 artıştan yararlanacak, memurların ve emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.15 enflasyon farkıyla yüzde 11.15'e ulaşacak.

Zamlarda belirleyici unsur görev ve kıdem olacak, miktar 239 TL ila 1.354 TL arasında değişecek. Aktif memurlar için minimum enflasyon farkı zammı 349 TL olacak ve en düşük memur maaşı 3.133 TL’den 3.482 TL’ye çıkacak. Görevde olan memurların zam miktarı 1.335 TL’ye kadar yükselebilecek.



3 Ocak’ta 36 bin malul ve vazife malulü ve 678 bin memur anne-babası veya eşinden aylık alan kişinin de aylıkları artacak. Bunların dışında toplamda 2.2 milyon kişinin aylıkları zamlanacak.



MESLEKLERE GÖRE ZAM ORANI



Genel Müdür 1/4 - 13.721 TL

Gelir Uzmanı 1/4 - 6.341 TL

Hakim/Savcı 1/4 - 16.746 TL

Profesör 1/4 - 11.552 TL

Doçent 1/4 - 8.613 TL

Yrd. Doçent 1/4 - 7.027 TL

Uzman tabip 1/4 - 7.708 TL

Mühendis 1/4 - 6.683 TL

Öğretmen 1/4 - 4.908 TL

Hemşire 1/4 - 5.139 TL

Avukat 1/4 - 6.355 TL

Polis memuru 1/4 - 5.843 TL

Zabıta memuru 1/4 - 4.528 TL

Memur 1/4 - 4.435 TL



KIDEM TAZMİNATINDA TAVAN YÜKSELDİ



Memurların taban aylıkları ve kamuda sözleşmeli çalıştırılan personelin ücret tavanı temmuz ayından itibaren yeniden belirlendi. Ayrıca yine sözleşmeli personelin tavan ve taban ücretleri de yılın ikinci yarısında yüzde 8.65 oranında arttırıldı. Bu değişikliklerle birlikte işçilere ödenecek kıdem tazminatının tavanı da arttırıldı. Buna göre, kıdem tazminatının tavanı 5.434,42 liraya çıkartıldı. Bu yılın ocak-temmuz döneminde tazminat tavanı 5.001,75 liraydı. Böylece yılın ikinci yarısında kıdem tazminatı için ödenecek tavan tutarı yüzde 8.65 arttırılmış oldu. Yani, çalışanlar yılın ikinci yarısında daha yüksek kıdem tazminatı alabilecekler.

MALULEN EMEKLİ OLAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Malulen emeklilik en erken emeklilik türlerinden biridir. Tabi belirli şartlara göre malulen emekli olunabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde de malul olan kişilerin aklında “kıdem tazminatı alabilir miyim?” sorusu beliriyor.

Engelli ve malulen emeklilik durumu diğerlerinden farklı olmakla birlikte en kısa sürede olunabilen emeklilik şeklidir. Fakat 10 yıl sigortalılık süresini doldurmuş ve 1800 prim gün sayısını tamamlamış olmak şartı ile birlikte.



Çalışan bir kişi malulen emekli olabilmek için iş yerinden ayrıldıktan sonra kuruma emeklilik dilekçesi vermelidir. Çünkü bir kişi malulen emekli olmak istiyorsa ve gereken şartlara uygunsa o kişinin iş yerinden ayrılması şarttır. Bu bağlamda işverenin malulen emekli olanlara kıdem tazminatı ödemesi gerekiyor.



KİMLER MALULEN EMEKLİ SAYILIYOR?



Kamu görevlileri kapsamındaki SKG'lılar için çalışma gücünün en az % 60'ını görevlerini yapamayacak şekilde kaybetmiş, çalışan sigortalıların çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını kaybetmiş olduklarına dair Sağlık Kurulu tarafından raporlanan kişiler malulen emekli olabilir.



MALULEN EMEKLİ OLAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?



Hukuki bir dille anlatmak gerekirse;



1475 sayılı eski iş kanununun yürürlükteki 14. maddesine göre, T.C. Emekli Sandığı Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanununa veya yalnız Sosyal Sigortalar Kanununa tabi olarak sadece aynı ya da değişik kamu kuruluşlarında çalışılan süre oranınca Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık veya malullük aylığına ya da toptan ödemeye hak kazanan işçiye, bu kamu kuruluşlarında geçirdiği hizmet sürelerinin toplamı üzerinden son kamu kuruluşu işverenince kıdem tazminatı ödenir.



MALULEN EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN ALINAN RAPOR VE GÜN SAYISI NEDİR?



Bu raporun alınabilmesi içinse ilk olarak bulundukları il veya ilçedeki SGK merkezlerine başvurmaları gerekiyor. Sonrasında bu kişiler yetkili hastanelere sevk ediliyor. Kişiler doğrudan hastaneye başvurarak rapor alamıyor. Malulen emekli olma talebinde bulunan kişi, çalışma gücünde en az yüzde 60 kayıp olduğunu belgelese bile en az 1.800 gün prim ödemesi gerekiyor. Bu prim ödemesi yoksa bu ödemeyi borçlanma ile 1.800 güne tamamlayamıyorsa malulen emekli olamaz.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

Emekli olacak çalışanların merak ettiği konuların başında alacakları emekli aylığının ne kadar olacağı gelmektedir. Emekli aylığının hesaplanması da SSK, Bağ-Kur ve memurlar olarak farklılık göstermekte. Şimdi, emekli olmak için başvuruda bulunmuş sigortalıların emekli maaşlarının nasıl hesaplandığını anlatmaya çalışacağız…



Emekli aylıkları 2000 yılına kadar tüm çalışanlar için (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) gösterge ve katsayı sistemine göre hesaplanıyordu. 1999 yılında yapılan değişiklikle, memurlar için yine aynı sistem korunurken, SSK'lı ve Bağ-Kur'lular için yeni bir sisteme geçildi. Daha sonra 1 Ekim 2008 itibariyle yine emeklilik hesabında bazı değişiklikler yapıldı.



Bu değişikliklerle birlikte SSK'lı ve Bağ-Kur'ların emekli aylıklarının hesaplanmasında; 2000 öncesi, 2000-2008/Ekim arası ve 2008/Ekim sonrası olmak üzere üç ayrı dönemin hesaba katıldığı bir sistem ortaya çıktı.



Şimdi bu kısa açıklamanın ardından memur, işçi ve Bağ-Kur'luların emekli maaşlarının nasıl hesaplandığını açıklayacağız…



SSK'LILARIN EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANIR?



Emeklilik için başvuruda bulunan SSK'lıların neredeyse tamamı, 2000 öncesi çalışması bulunan kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin emekli aylıkları hesaplanırken; 2000 öncesi, 2000-2008/Ekim arası ve 2008/Ekim sonrası olmak üzere üç farklı hesaplama yapılıyor. Üç dönemin ayrı ayrı hesaplanması ile bulunan kısmi aylıklar birleştiriliyor ve kişinin bugünkü aylığı bulunmuş oluyor. SSK'lı birinin emekli aylığı hesaplanırken;



– 2000 yılından önceki çalışmalar gösterge sistemine göre dikkate alınıyor. Bu dönemdeki prim günü toplam çalışma içerisinde ne kadar fazlaysa, bağlanacak aylık o kadar yüksek oluyor. Zira bu dönemde aylık bağlama oranı diğer dönemlere göre oldukça yüksektir.



– 1990-2000 arasında boşluğu olan ya da bu dönemde asgari ücretten prim ödemiş olanların maaşı, diğerlerine göre daha düşük bağlanıyor.



– 2000 yılı hesaplamasının ardında sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığının miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkilemekte. Prim günü ve ortalama kazanç esas alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.



– Şimdi sıra 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylığın hesaplanmasına. Bu dönemde tıpkı 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığın hesabındaki güncelleme katsayısı kullanılıyor. Fakat burada farklı olarak gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da yıllık %2'ye düşürülmüş durumda. Bunun neticesinde toplam çalışmalar içerisinde emekli aylığını en az bu dönemdeki çalışmalar etkiliyor. Burada önemli bir durumu da açıklamakta fayda var. Bazı çalışanlar için çalıştıkça emekli aylığı düşüyor.



– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık ortaya çıkmış oluyor.



MEMURLARIN EMEKLİ AYLIKLARI NASIL HESAPLANIR?



Memur emekli aylığı hesabı yapılırken memurun derece, kademe, hizmet süresi ve ek göstergesini bilmek yeterlidir. Bu yüzden her memur, göreve başladığı andan emekli olacğı tarihte alacağı emekli maaşını yaklaşık olarak bilir. Memur emekli aylığı hesaplanırken de;



– Memurun 657 sayılı Kanunun 43. Maddesindeki gösterge rakamı,



– Aynı kanunun ekindeki I ve II sayılı cetveldeki ek gösterge rakamı,



– Her yıl güncellenen memur maaş katsayısı,



– Taban aylığı ve kıdem aylığı,



– Memurun unvanına göre 5434 sayılı Kanunun ek 70. Maddesinde yer alan oran,



– Özel hizmet tazminatı,



– Varsa diğer tazminatları (makam, görev, temsil),



– Ve memurun hizmet süresi dikkate alınır.



Burada memur maaşını en fazla etkileyen faktör ek gösterge rakamıdır. Bu da memurun unvanına bağlı olarak değişim göstermektedir.



BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI NASIL HESAPLANIYOR?



Bağ-Kur'luların (4/b) emekli aylığı hesabı, esas itibariyle SSK'lılara benzer. Bağ-Kur'lular için de hesaplama yapılırken 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere üç ayrı dönem söz konusu. SSK'da olduğu gibi 2000 öncesi dönem gösterge sistemine göre, 2000 sonrası primleri ise güncelleme katsayısı sistemine göre hesaba dahil ediliyor. Ancak Bağ-Kur'lular için farklı olan, 2008/Ekim ayına kadar basamak sistemine göre prim ödemiş olmaları. SSK'lılar nasıl asgari ücretle bunun 6,5 katı arasında prim ödüyorlarsa, Bağ-Kur'lular da 1'den 24'e kadar basamaklar üzerinden prim ödüyorlardı. Fakat 2008/Ekim itibariyle basamak sistemi kaldırıldı ve Bağ-Kur'lular da asgari ücret esaslı prim ödemeye başladılar.





1999'daki basamak önemli



Bağ-Kur'luların aylıkları hesaplanırken, 2000 öncesi kısmi aylığı ayrı, 2000-2008/Ekim arası kısmi aylığı ayrı ve 2008/Ekim sonrası kısmi aylığı ayrı hesaplanıyor. Bunların toplamı ise, Bağ-Kur’luya bağlanacak aylığı belirliyor.



– SSK'lılar için aylık hesabında emekli aylığının yüksek olmasındaki en önemli etken 2000 öncesindeki primlerdi. Aynı durum Bağ-Kur'lular için de geçerli. Bağ-Kur'lu olarak 2000 öncesinde ne kadar fazla prim ödenmişse ve 31.12.1999 tarihinde ne kadar yüksek basamağa çıkılmışsa, alınacak emekli aylığı da o kadar yüksek olmaktadır.



– 2000 yılı öncesi kısmi aylık bulunup da bugünkü değerine güncellenince, sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylık hesaplamasına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan güncelleme katsayısı sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığı miktarını bu dönemdeki çalışmalar daha az etkiliyor. Prim günü ve basamağı alınarak bu döneme ait kısmi aylık bulunuyor.



– 2008/Ekim sonrası yani sosyal güvenlik reformundan sonraki kısmi aylık hesabına gelince; yine bu dönemde de güncelleme katsayısı kullanılmakta yine SSK’lılarda olduğu gibi gelişme hızının tamamı değil %30'u dikkate alınıyor ve aylık bağlama oranı da yıllık %2'dir. Toplam çalışmalar içerisinde aylığı en az bu dönemdeki çalışmalar etkilemekte.



– 2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü emekli aylığı bulunmuş oluyor.



EMEKLİ MAAŞLARINA YILDA KAÇ KERE ZAM YAPILIR?



SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Memur emeklileri de genellikle Ocak ve Temmuz olmak üzere 2 kez zam alıyor. Emekli olduktan sonra zam oranları da kurumlara göre farklılık gösteriyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, yasaya göre Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon (TÜFE) kadar zam yapılıyor.





EMEKLİ MAAŞINDA 400 TL’YE VARAN YÜKSELİŞ



Emeklilikte yüksek maaşın temeli çalışırken atılıyor. Uzmanlar, 1996-1997-1998 ve 1999 yıllarında tamamen çalışmış olunması halinde emekli maaşının 150 ile 400 lira arasında daha yüksek olacağını belirtiyor. Bu yılın tamamında çalışması olmayanlara imkanı varsa askerlik, doğum ya da yurtdışı borçlanması yapması öneriliyor. Uzmanlar şu uyarıyı yaptı:”Prim yüksek yatırılırsa aylık yüksek olur. Bunun da yolu prim kazancının yüksek yatırılmasıdır.”

EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİDİR?



İlk sigortalanma tarihi 09.09.1999 ve 30.04.2008 arasına denk gelen kadın ve erkekler için emeklilik prim gün sayısı 7000’dir. 09.09.1999 ve 30.04.2008 tarihleri arasında 4500 emeklilik prim gün sayısı ile emekli olmak isteyen kadın ve erkeklerin emekli olabilmeleri için kadınlar 58 yaşını erkekler 60 tamamlamış ve her ikisinin 25 yıllık sigortalılıkları bulunması gerekir. 5400 gün ile emekli olmak isteyenler ise en erken 2035 yılında kadınlar 61 yaşını, erkekler 63 yaşını tamamlamaları halinde emekli olabilirler. 3600 gün ile emekli olmak isteyen kadınlar ise 2011 tarihinden sonrası için 58 yaşını, erkekler 60 yaşını tamamlamış iseler emekli olabilirler. 3600 gün ile emeklilik diğerlerinden farklıdır çünkü emeklilik maaşları görece diğerlerinden daha azdır.

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SSK'DEN EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİDİR? HESAPLAMA TABLOSU:



İlk sigorta başlangıç tarihi 8.9.1976’dan önce olanlar 5000 gün ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 9.9.1976 ile 23.5.1979 arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.5.1979 ile 23.11.1980 arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.11.1980 ile 23.5.1982 arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.5.1982 ile 23.11.1983 arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.11.1983 ile 23.5.1985 arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.5.1985 ile 23.11.1986 arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.11.1986 ile 23.5.1988 arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.5.1988 ile 23.11.1989 arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.11.1989 ile 23.5.1991 arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.5.1991 ile 23.11.1992 arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.11.1992 ile 23.5.1994 arasında olanlar 5675 gün, 54 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.5.1994 ile 23.11.1995 arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.11.1995 ile 23.5.1997 arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.5.1997 ile 23.11.1998 arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 24.11.1998 ile 8.9.1999 arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 9.9.1999 ile 30.4.2008 arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir.



İlk sigorta başlangıcı 1.5.2008 tarihinden sonra olanlar 7200 gün, 60 yaş ve 25 yıllık sigorta süresinden sonra emekli olabilmektedir. Ayrıca bu tarihten itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artmaktadır. 7200 günü 2037 yılının sonuna kadar tamamlayanlar 61, 2039 sonuna kadar tamamlayanlar 62, 2041 sonuna kadar tamamlayanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlayanlar 64 ve 2044 sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilmektedir.



8.9.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için 3600 gün ve 15 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasının ardından emeklilik hakkı kazanabilmektedir. Bu tarihle 30.4.2008 arasında girişi olan kişiler ise 4500 gün ve 60 yaşın yanında 25 yıllık sigorta süresinin tamamlanmasıyla yaş haddinden emekli olabilmektedir. 1.5.2008 tarihinden sonra girişi olanların yaş haddinden emekli olabilmesi için 5400 gün ve 63 yaşı tamamlaması gerekmektedir.



BAĞKUR VE EMEKLİ SANDIĞI'NDAN EMEKLİ OLMAK İÇİN KAÇ GÜN GEREKLİ?



BAĞKUR’dan emekli olacaklar içinde benzer şekilde yapılmaktadır. 8.9.1999 tarihinden önce girişi olanlar için 25 yılı tamamlamaya kalan süreye göre hesaplanmaktadır. 8.9.1999 ile 30.4.2008 arasında girişi olanlar 9000 gün ve 60 yaşla emekli olmaktadır. 1.5.2008’den sonraki sürede girişi olanlar içinde aynı şartlar geçerli olup yaş kademeli olarak yükselmektedir.



Memurların emeklilik şartları da bulunmaktadır. BAĞKUR’da olan şartlara benzemekte ve 25 yıl ile 9000 gün şartı aranmaktadır. Fakat 1.5.2008’den sonrası için emeklilik yaşı burada da kademeli olarak artmaktadır.



Söz konusu şartlar erkekler için geçerlidir. Kadınlarda hesap yapılırken yine aynı süreler dikkate alınmakta fakat emeklilik yaşı daha erken olmaktadır.

ERKEKLERDE EMEKLİLİK



Sigortalılık süresinin başlangıcı 08.09.1976'dan önce olan erkek SSK'lılar:



55 yaşını doldurmuş olma ve en az 5000 gün veya, 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, 25 yıldan beri sigortalı bulunma ve en az 5000 gün, Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, tam emekli aylığına hak kazanmaktadırlar.



08.09.1999 günü ve sonrası işe giren erkekler emekli olabilmeleri için 60 yaşını tamamlamış ve en az 7000 gün sayısı ile emekli olabilecekler. Görüldüğü üzere 08.09.1999 gününden sonra işe girenler için sigortalılık süresi diye bir şey kalmamıştır. 7000 günü doldurmak ve 60 yaşını tamamlayıp 61 yaşından gün alması gerekir.



4.500 GÜN İLE ERKEKLERDE EMEKLİLİK



60 yaşını doldurmuş olması , 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabileceklerdir.



01.05.2008 GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI



a-Normal Emeklilik Şartları:



7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.



1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş



2)- 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş



3)- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş



4)- 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş



5)- 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş



6)- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65



b-Erkeklerin SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları:



İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.



Diğerleri İse:



1)- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64



2)- 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır.

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KADINLARDA EMEKLİLİK ŞARTLARI



Belirli süre sigortalı olup bu süre içinde primlerini eksiksiz ödeyen ve yaş şartını da yerine getiren kadın çalışanlar, erkeklere göre daha az prim ödeme gün sayısı ile daha erken yaşta emekliliğe hak kazanıyorlar. Kadın çalışanlar yaş haddinde de emekli olup kısmi aylık alabiliyorlar.



SSK kapsamında bayanların emekli yaşı işe ilk giriş tarihine göre değişir. İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olmanız halinde 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emeklilik hakkı kazanabiliyorsunuz. Ancak 58 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmeniz için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor.



3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini;



– 23.05.2002 tarihinden önce tamamladıysanız 50 yaşında,



– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında tamamladıysanız 52 yaşında,



– 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında tamamladıysanız 54 yaşında,



– 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında tamamladıysanız 56 yaşında,



– 24.05.2011 tarihinde sonra tamamladıysanız 58 yaşında 3600 gün ile emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.



SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arası ise; 4500 gün 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşı tamamlamanız halinde SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz.



SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamanız halinde emekli olursunuz. Ancak yine bu tarihten sonra girişi olanlar emeklilikte kademeli geçişe tabidir. 5400 günden 61 yaşında emekli olabilmeniz için 5400 günü en geç 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanız gerekiyor.



Ayrıca; 5400 günlük prim gününü; 31.12.2037 tarihine kadar tamamlamanız halinde 62 yaşında, 31.12.2039 tarihine kadar tamamlamanız halinde 63 yaşında, 31.12.2041 tarihine kadar tamamlamanız halinde 64 yaşında, 01.01.2042 tarihinden sonra tamamlamanız halinde ise 65 yaşında emekli olursunuz.