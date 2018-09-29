SGK Bağkur'dan ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

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Emeklilik, her sigortalı çalışanın prim ödeyerek, belirli bir yaşa geldiklerinde emeklilik maaşı altında düzenli bir gelir elde edecekleri dönemdir. Emeklilik maaşı hesaplama işlemi, bağlı bulunulan sigorta kategorilerine göre farklı yollarla hesaplanır. Emekli maaşlarının miktarı bazı değişkenlere göre belirleniyor. Emekli ayığının yüksek olması da büyük önem arzediyor. Emekli aylıkları 2000 yılına kadar tüm çalışanlar için (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) gösterge ve katsayı sistemine göre hesaplanıyordu. 1999 yılında yapılan reformla, memurlar için aynı sistem korunurken, SSK’lı ve Bağ-Kur’lular için yeni bir sisteme geçildi. Daha sonra 1 Ekim 2008 itibariyle yine emeklilik hesabında bazı değişikliklere gidildi. SSK’lı ve Bağ-Kur’lar için üç ayrı dönemden oluşan yeni bir sistem ortaya çıktı.

Emekli maaşlarındaki fark oranlarının artmasına neden olan ve emekli vatandaşların da kaldırılması yönünde taleplerini ilettiği ''karma hesaplama sistemi'' yerine oluşan bu farkın kapanmasını sağlayacak ''tek hesaplama sistemine'' geçilmesi gündemde söz konusu olmaya başladı. Şayet karma emekli aylığı hesaplama sistemi kaldırılıp tüm dönemleri içerisinde barındıran tek bir emekli aylığı sistemine geçilmesi durumunda emekli maaşları yükselecek. Kısaca, gündemde hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeyle birlikte hale çalışmakta olan vatandaşlara emekli olurken bağlanacak maaş yükseliş meydana gelecek. Öte yandan SSK, Bağ-Kur emeklileri ve memur emeklilerine uygulanan farklı zam oranlarının kaldırılıp oluşan bu eşitsizliğin ortadan kaldırılması için talep ve beklentiler dile getirildi.

TEK ÇATI ALTINDA İKİ SİSTEM OLUŞTURULACAK!



Emekliler ayrıca kuruma göre farklı zam sisteminin de sona ermesini istiyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine başka, memur emeklilerine başka zam yapılması uygulamasına son verilmesi talepleri var. Enflasyona endeksli zam alan SSK ve Bağ- Kur emeklileri, memur emeklileriyle eşit zam istiyor, tüm emeklilerin zamlarının toplu sözleşmeyle belirlenmesi beklentisini taşıyor.



MAKAS ARALIĞI KAPANACAK...



Şimdi bu karma emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündemde. Milyonlarca kişinin beklediği düzenleme hayata geçirilirse, halen çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş yükselecek. 2000 yılı öncesinde emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 389 lira seviyesinde bulunuyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlarda ise en düşük maaş 860 lira. Tek hesaplama sistemiyle bu tablo değişecek. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş azalmayacak. 2000 öncesi ve sonrası arasındaki makas kapanacak.



"MAAŞLARDA 300 LİRALIK ARTIŞ OLUR"



Emekliler, 550 lirayı aşan maaş farkının kapatılması çağrısında bulundu. Bir milyondan fazla üyesi olan Emekliler Derneği'nin Başkanı Kazım Ergün, sorunun çözümü için şöyle bir öneri getirdi: "Mesela 2000 sonrası emekli olanların alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 35'ten yüzde 60'a yükseltilirse, güncellenme katsayısı olarak büyüme oranının da yüzde 100'ü dikkate alınırsa, emekli aylıklarında yaklaşık 300 liralık artış olur."



BİRİ BİN 485 DİĞERİ 936 TL ALIYOR



Üç farklı hesabın ortaya çıkardığı durumu anlamak için taban maaşlardaki farka bakmak yeterli. Taban maaş emekliliği hak edenlere bağlanan en düşük maaş demek. 2000'den önce emekli olan SSK'lının en düşük aylığı bin 485 lira. Bu aylık 2000-2008 arası için bin 165 lira, 2008 sonrası için 936 lira. 9 Bin gün prim ödeyen Bağ-Kur'lunun taban maaşı ise bin 330 lira.



TEMMUZ ZAMMI İLE YENİ EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?



Emekli maaşlarına Temmuz ayında gelen yüzde 5,17’lik enflasyon farkı ile yeni şeklini aldı. Temmuz zammı memur emeklileri için yüzde 8.65 oldu. Bu artışla en düşük memur emeklisi maaşı bin 978 liradan 2 bin 149 liraya yükseldi. Zam oranı SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde ise yüzde 9.17 olarak gerçekleşti. Buna göre; en düşük emekli maaşı 940 liradan 1026 TL’ye çıkarıldı. Esnaf emeklisinin maaşı 1.249 TL, çiftçi maaşı ise 1.178 TL oldu.







EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?



Emekli maaşı kişilerin çalıştığı süre, ödedikleri prim miktarı gibi bir takım farklı kriterlere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışıp ve yüksek prim ödeyen sigortalıların daha fazla maaş aldığı bilinmektedir. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları emeklinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılıyor.

HESAPLAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Günümüzde emeklilik talebinde bulunan SSK’lıların büyük çoğunluğu, 2000 yılı öncesi çalışması bulunan kişilerden oluşuyor. Bu kişilerin aylıkları hesaplanırken 2000 öncesi çalışmaları ayrı, 2000-2008/Ekim arası ayrı ve 2008/Ekim sonrası için ayrı olmak üzere üç farklı hesaplama yapılıyor. Üç ayrı hesaplamayla bulunan kısmi aylıklar birleştirilince, kişinin bugünkü aylığı bulunmuş oluyor. SSK’lının emekli aylığı hesaplanırken;



2000 yılından önceki çalışmalar gösterge sistemine göre dikkate alınıyor. Bu dönemdeki prim gününüz toplam çalışmanız içerisinde ne kadar fazlaysa, bağlanacak aylık o kadar yüksek oluyor.



1990-2000 arasında boşluğu olan ya da bu dönemde asgari ücretten prim ödemiş olanların maaşı, diğerlerine göre daha düşük bağlanıyor.



Emekli maaşı kişinin çalıştığı süreye ve ödediği prim miktarı gibi bazı spesifik kriterlere göre hesaplanmaktadır. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalılar diğerlerine göre daha fazla maaş alabilmekte. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanıyor.



2000 yılı öncesinin kısmi aylığı bulunduktan sonra sıra 01.01.2000 – 30.09.2008 dönemi kısmi aylığının hesaplanmasına geliyor. Bu dönemde gösterge sisteminin yerine TÜFE ve gelişme hızından oluşan "Güncelleme Katsayısı" sistemine geçildi ve aylık bağlama oranı düşürüldü. Dolayısıyla emekli aylığınızın miktarını bu dönemdeki çalışmalarınız daha az etkiliyor. Prim gününüz ve ortalama kazancınız esas alınarak bu döneme ait kısmi aylığız bulunuyor.



Şimdi sıra 2008/Ekim sonrası kısmi aylığın hesaplanmasına. Bu dönemde de Güncelleme Katsayısı kullanılmakta fakat gelişme hızının tamamı değil %30’u dikkate alınıyor. Ayrıca aylık bağlama oranı da yıllık %2’ye düşürüldü. Dolayısıyla toplam çalışmalar içerisinde aylığı en az bu dönemdeki çalışmalar etkiliyor. Hatta bazı çalışanlar için çalıştıkça emekli aylığı düşüyor.



2008/Ekim sonrasına ait kısmi aylık da bulununca, üç döneme ait kısmi aylıklar birleştiriliyor ve bugünkü aylık bulunmuş oluyor.







4A (SSK) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Öncelikle bunun için (https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/) linke tıklamanız gerekmektedir. Ardından açılan sayfada T.C. kimlik numaranızı, SSK sicil numaranızı, Baba adınızı, Nüfusa kayıtlı olduğunuz ili ve son olarak doğum tarihinizi giriniz. Daha sonra Sorgula butonuna basarak emeklilik aylığı hesaplama işlemini tamamlayınız.



4B (BAĞ-KUR) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:

Bunun için de (https://www.turkiye.gov.tr/4b-emekli-aylik-hesaplama) linkine tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula butonuna tıklayın. Daha sonra T.C. kimlik numaranız ile E-Devlet şifrenizi giriniz. Yönlendirildiğiniz sayfada Kurumu kısmından esnaf mısınız yoksa tarımla mı uğraşıyorsunuz onu seçin. Daha sonra Sorgula seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayınız.



4C (EMEKLİ SANDIĞI) çalışanları için emeklilik aylığı hesaplama:



Memur emeklileri, (https://uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do) linkine tıkladıktan sonra, açılan sayfada derece, Kademe, Hizmet Yılı, Hizmet Ayı, Aylık Tarihi, Kıdem Yılı ve Pay/Payda bilgilerinizi girerek hesapla butonuna basınız. Böylelikle 4C için emeklilik aylığı hesaplama işleminizi tamamlamış olacaksınız.