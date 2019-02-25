SGK Başkanı Bağlı, prim borcu yapılandırması için son tarihin 28 Şubat olduğunu açıkladı

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 28 Şubat'a kadar prim ve vergi borcu olanlara ilişkin yapılandırma imkanının devam ettiğini söyledi.

NTV'de soruları yanıtlayan Bağlı şöyle konuştu:

""Vatandaşlarımız bir bankadan bile TC kimlik numarası ile ödeme yapabilecekler. Bir şekilde müracaat edip bizim kayıtlara girenler 29 Şubat'a kadar ödemeyi yapabiliyor.

31 Ağustos olan tarih 28 Şubat olarak belirlendi. SGK Merkez müdürlüklerine gelmelerine gerek yok. İnternet üzerinden de ödemeler yapılabiliyor. Son yapılandrımada son gün saat 12'ye kadar merkez müdürlüklerimiz açıktı.Ödemenin son günü kuyruk olursa mağduriyete izin vermeyiz.

Şu ana kadar 7,5 milyar TL'lik bir tahsilat yaptık işverenler rahatladı. SGK ciddi bir fon temin etmiş oldu.

GSS borçlarını da vatandaşlarımız 28 Şubat'a kadar ödediklerinde gecikme fazileri silinmiş olacak."