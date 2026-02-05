İSTANBUL 14°C / 11°C
Ekonomi

SGK borçlarında yeni dönem: Yüzde 10 peşinat şartı kaldırıldı

SGK'ya prim borcu olanlara ödeme kolaylığı getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tecil ve taksitlendirmede peşinat zorunluluğunun kaldırıldığını ve tüm taksitlerin eşitleneceğini duyurdu.

5 Şubat 2026 Perşembe 09:42
SGK borçlarında yeni dönem: Yüzde 10 peşinat şartı kaldırıldı
ABONE OL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarında tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını, taksitlerin ise eşit tutarlarda ödenebileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz."
