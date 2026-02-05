Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarında tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını, taksitlerin ise eşit tutarlarda ödenebileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, düzenlemeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz."