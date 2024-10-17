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Ekonomi

SGK giriş tarihiyle prim yaş gün tablosu çıktı! 10-12-15 yılla erken emeklilik metotları belli oldu

Mevcut düzenlemeler kapsamında, kısmi emeklilik formülü sayesinde belirli sürelerde prim ödemesi yapan sigortalılar erken emeklilik hakkı kazanabiliyor. 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödemesi ile yaş şartlarını karşılayanlar emeklilik hayallerine kavuşabiliyor.

17 Ekim 2024 Perşembe 14:43 - Güncelleme:
SGK giriş tarihiyle prim yaş gün tablosu çıktı! 10-12-15 yılla erken emeklilik metotları belli oldu
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Belirli prim gün sayılarına ulaşan sigortalılar için kısmi emeklilik fırsatı sunuluyor. 10, 12.5 ve 15 yıl prim ödemesi yaparak gerekli yaş koşullarını yerine getiren sigortalılar, erken emekli olma hakkı kazanabiliyor. Bu imkan, özellikle sigorta başlangıcı eski tarihlere dayanan kişiler için emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürebilir.

10 YIL PRİMLE EMEKLİ OLMAK MÜMKÜN

Emeklilik için gerekli prim gün sayısını dolduramayanlar için de bir çözüm sunan bu düzenlemeler, 3600 prim günü (yaklaşık 10 yıl) ödeyenler için emekliliğin kapılarını açıyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan ve belirlenen yaş şartlarını karşılayan sigortalılar, bu avantajdan yararlanarak emekli olabiliyor. Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını dolduranlar bu düzenlemeler sayesinde emekli maaşı almaya başlayabilir.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK KOŞULLARI

1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar içinse prim gün sayısı 4500'e çıkarılmış durumda. Bu sigortalılar, 12.5 yıllık prim ödemesi ve 58 (kadınlar için) veya 60 yaş (erkekler için) koşulunu yerine getirdiklerinde kısmi emeklilikten faydalanabiliyorlar. Bu düzenleme, özellikle uzun süre çalışmış ancak prim günlerini tamamlayamamış olanlar için oldukça cazip bir seçenek sunuyor.

EKSİK PRİMLER İÇİN BORÇLANMA SEÇENEĞİ

Prim günlerini tamamlayamayan sigortalılar için eksik günlerini borçlanma yoluyla tamamlama imkanı da mevcut. Bu sayede, prim ödeme süresi yetersiz kalan sigortalılar, eksik primlerini borçlanarak emekli olma hakkını kazanabiliyorlar.

Mevcut düzenlemelerden faydalanarak emekli olmak isteyenlerin, sigorta geçmişlerini kontrol ederek haklarını incelemesi, kısmi emeklilik fırsatından yararlanmalarını sağlayabilir.

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