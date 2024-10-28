SGK Girişi 1995-2007-2015 sonrası olanlar için emeklilik tablosu çıktı! 2205-3540-5480 prim ile şahane fırsat

1999 öncesi sigortalılar için yapılan EYT düzenlemesi sonrası, 1995-2007-2015 yılları sonrasında sigorta girişi olan çalışanlar için yeni bir emeklilik reformu üzerinde çalışılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kademeli emeklilik sistemini hayata geçirmesi beklenirken, bu sistemde prim günü ve yaş şartları esnetilerek çalışanlara avantajlar sunulacak. EYT Sonrası Kademeli Emeklilik reformuyla 2205-3540-5480 prim ile emeklilik fırsatı sunuluyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK İLE YENİ DÖNEM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı yapanları kapsayan bir kademeli emeklilik düzenlemesi üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemede, emeklilik için gereken yaş ve prim gün sayıları, kişinin çalışma süresine göre uyarlanacak. Örneğin, 2000'de sigortalı olan kadınlar 20 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaş şartıyla emekli olabilecek. 2008 yılı için ise erkeklerde 25 yıl ve 63 yaş şartı uygulanacak.

KADIN ÇALIŞANLAR İÇİN AVANTAJLAR

Kadın çalışanlar için çocuk borçlanması avantajı dikkat çekiyor. Bu borçlanma hakkıyla, 3 çocuk sahibi kadınlar çalışma hayatından 6 yıl erken emekli olabiliyor. Ayrıca, SGK, staj dönemi esnasında anne olan kadınlara da bu imkanı sağlıyor.

ERKEKLER İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI

Erkek çalışanlar, askerlik dönemini borçlanarak emeklilik yaşını bir yıl geriye çekme fırsatına sahip. Bu borçlanma, emeklilik hedeflerine daha hızlı ulaşmak isteyen erkek çalışanlar için önemli bir kolaylık sunuyor.

KISMİ EMEKLİLİK VE YIPRANMA PAYI

En az 15 yıllık sigortalılık ve 3600 gün prim ödemesiyle kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşında kısmi emeklilik hakkına sahip oluyor. Ağır işlerde çalışanlar ise SGK'nın yıpranma payından faydalanarak emeklilik yaşlarını erkene çekebiliyorlar.

Bu yeni emeklilik reformu, çalışma hayatında uzun yıllar geçiren milyonlarca çalışan için rahatlatıcı bir çözüm sunmayı hedefliyor.

2024 yılında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamındaki kademeli emeklilik şartları aşağıdaki gibidir:

Sigorta Başlangıç Tarihi

9 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta kaydı bulunan kişiler, EYT düzenlemesinden yararlanabilmektedir.

Emeklilik Yaşı ve Prim Gün Şartı

Emeklilik yaşı ve prim gün sayısı, kişinin sigorta giriş yılına göre değişen kademeli bir sistemle belirlenmiştir.

Örneğin:

Sigorta başlangıcı 2000 yılı olan bir kadın çalışan, 43 yaşını doldurmuş ve 6325 prim gününü tamamlamışsa emeklilik hakkına sahip olur.

Aynı durumda olan bir erkek çalışan ise 45 yaş ve 6325 prim günü koşulunu sağlamalıdır.

PRİM GÜN SAYISI TABLOSU

BAĞ-KUR EYT ŞARTLARI

Bağ-Kur EYT düzenlemesi kapsamında, esnaf ve serbest meslek çalışanlarının emeklilik şartlarına yönelik önemli değişiklikler gündemde. 4/B sigortalı olarak bilinen Bağ-Kur kapsamında çalışan küçük esnafların prim gün sayısı düşürülecek. Bu kapsamda, şu anda 9000 prim günüyle emekli olan küçük esnafların, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle 7200 prim gününe tabi olmaları planlanıyor.

Bu değişiklik, hangi esnaf gruplarının kapsam dahilinde olacağını belirlemek amacıyla hazırlanan kanunla netlik kazanacak. 2008 yılında yapılan düzenlemeyle avukatlar, noterler gibi serbest meslek sahipleri de Bağ-Kur kapsamına alınmıştı, bu nedenle onların da prim gün sayılarının düşmesi talep ediliyor. Böylece, prim gün sayısı düşen esnaf ve serbest meslek çalışanları için erken emeklilik imkanı doğacak. Yeni şartlar altında, yaş şartı olmaksızın 7200 prim günüyle emekli olabilmek mümkün hale gelecek.

BAĞ-KUR EMEKLİLİK TABLOSU