SGK Hizmet Dökümü nedir? 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü nasıl alınır? e-Devlet SGK hizmet dökümü sorgulama ekranı

SGK Hizmet Dökümü nedir? 4A, 4B ve 4C hizmet dökümü nasıl alınır? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. e-Devlet SGK hizmet dökümü sorgulama ekranı da yoğun olarak araştırılıyor. SGK hizmet dökümü, sigortalıya ait prim bilgilerini içeren ayrıntılı bir evrak olarak biliniyor. Belgeye bakılarak, hem sigortalıya ait prim sayısı hem de primin yattığı günler tespit edilebiliyor. SGK hizmet dökümüne E Devlet üzerinde çok basit bir şekilde ulaşılabiliyor. E-Devlet üzerinden kolayca erişebileceğiniz bu ekrandan, 4A, 4B ve 4C Hizmetlerine dair detayları kolayca öğrenebilirsiniz. SGK Hizmet Dökümü hakkında merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ NEDİR?

SGK Hizmet Dökümü, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan tüm vatandaşların alabileceği, sigorta ve prim bilgilerini barındıran ve 4A, 4B, 4C olarak üçe ayrılan belgedir.

Eski sistemde Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olan vatandaşlar 4A hizmet dökümünü, Bağ-Kur’a bağlı olan vatandaşlar 4B hizmet dökümünü ve Emekli Sandığı’na bağlı olan vatandaşlar 4C hizmet dökümünü alabilirler.

4A, 4B VE 4C HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

SGK hizmet dökümü belgesini herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek veya internet üzerinden e-Devlet sistemi ile alabilirsiniz.

e-Devlet’e e-Devlet şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı ile giriş yaptıktan sonra alacağınız hizmet dökümü belgesini arama kısmından aratın (Örn. 4A hizmet dökümü). Bu sayfadan belgenizi kontrol edebilir veya yazdırabilirsiniz.

SGK TESCİL BİLGİLERİNDE NELER BULUNUR?

e-Devlet adresi www.turkiye.gov.tr üzerinden sorgulama ile 4A, 4B ya da 4C fark etmeksizin tescil bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Tescil bilgilerinizde şunlar bulunur:

-Adı Soyadı

-T.C. Kimlik No

-4A Sicil No

-Durumu (Sigortası devam ediyor mu?)

-İşe Giriş Tarihi

-Uzun Vade Gün Sayısı

-4A İptal Sicilleri

e-DEVLET SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA

SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından tüm SGK uzun vade hizmet dökümü görüntülenir. Bunun için e-Devlet Kapısı'na TC. kimlik numaranız ve şifrenizle ile giriş yapmanız gerekiyor. Şifreniz yoksa PTT'den satın alabilir unuttuysanız şifremi unuttum seçeneğinden kimlik bilgilerinizi kullanarak yeni şifre alabilirsiniz.

e-Devlet'e girdiyseniz, arama çubuğundan hızlı arama yapabilirsiniz. Bunun için arama çubuğuna SGK hizmet dökümü sorgulama yazmanız yeterli.

Açılan sayfada 4A, 4B, 4C tescil bilgileri ve banka sandığı tescil bilgileri tek sayfada karşınıza çıkar. Sicil no, işe giriş tarihi, prim gün sayısı, sigortalılık durumu ile beraber hizmet dökümü de görüntülenir. Hizmet dökümünde ödenen primlerinizi gün gün inceleyebilirsiniz. Ay ay çalışılan tarihler, işe giriş ya da çıkışlar, eksik günler, işyeri bilgileri, meslek kodu gibi bilgileriniz de görebilirsiniz.

Dilerseniz bu sayfadan barkodlu belge oluşturabilirsiniz. Sayfanın en üst sol köşesinde 'Barkodlu Belge Oluştur' sekmesine tıklayarak açılan sayfayı bilgisayarınıza indirip daha sonra yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.