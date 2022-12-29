SGK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? SGK-SSK TC Kimlik No ile hizmet dökümü ve prim sorgulama

Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar, EYT'nin açıklanmasıyla birlikte SGK-SSK TC Kimlik No ile hizmet dökümü ve prim sorgulaması yapmaya başladı. Türkiye'de 4A, 4B ve 4C olmak üzere 3 farklı sigorta sistemi bulunuyor. E-Devlet platformundan SGK hizmet dökümü sorgulama, emekli maaşı hesaplama ve prim günü sayısı görülebiliyor.Peki SGK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? İşte SGK-SSK TC Kimlik No ile hizmet dökümü ve prim sorgulama sayfası

SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA NASIL YAPILIR?



https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir bağlantısı üzerinden E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra sol tarafta yer alan "E-Hizmetler" seçeneğini tıklayınız.

Açılan sayfadan 'Kurumu' kısmına hangi iş koluyla uğraştığınıza dair bilgilendirmeyi seçerek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Açılan ekrandan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nu bulunuz. Altında yer alan seçeneklerden 4A SGK hizmet dökümü yani SSK hizmet dökümü için "4A Hizmet Bilgisi"ni tıklayınız.

SSK hizmet dökümünüz karşınıza gelecektir.

SGK-SSK TC KİMLİK NO İLE HİZMET DÖKÜMÜ VE PRİM SORGULAMA



Emekli olma şartlarının başında prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş şartı geliyor. Sigortalı çalışanlar, gerekli yükümlülükleri yerine getirdikten sonra emekli olmaya hak kazanır. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalılar, prim günü sayısı az olan çalışana göre daha fazla maaş almaktadır.

SGK-SSK TC Kimlik No ile hizmet dökümü ve prim sorgulama sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanı sıra ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapılabilir.

SGK HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN



e-Devlet hizmet dökümü sorgulama hizmeti ile emeklilik yaşı, kalan prim günü hesaplanabiliyor. Bu hizmet kullanılarak, SGK güvencesine sahip kişiler; Yaş, hizmet bilgisi gibi kriterlere göre ne zaman emekli olacaklarını öğrenebilirler.