'Eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık'
İnşaat çukuruna düşüp yaşamını yitiren Baran'ın ölümüyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SGK ile TEB arasında imzalanan protokolle eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık." ifadelerini kullandı.
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