2 Aralık 2025 Salı
SGK ''joker'' oyununu bozdu! Yüzlerce kişinin emekliliği iptal

Sahte emeklilik çetesinin çökertilmesinin ardından SGK, binlerce kişiyi incelemeye aldı. Taramalar sonucunda 'Joker Çetesi' adı verilen çete ile sahte emeklilik hakkı kazanan yüzlerce kişinin emekliliğinin iptal edildiği öne sürüldü. Öte yandan bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi.

IHA2 Aralık 2025 Salı 13:27 - Güncelleme:
Aydın merkezli 2 ilde sağlıklı kişilerin yerlerine "joker" diye tabir edilen kişileri sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çete, 2023 yılında yapılan operasyonla çökertilmişti.

Aydın ve Afyonkarahisar'da yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Bu kapsamda Aydın'da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emeklilik aldığı belirlenen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden incelemeye alındı.

SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişilerin dosyalarını yeniden açarak yaklaşık bin 500 kişiyi farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti.

Yapılan incelemelerde, yüzde 40'ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkının iptal edildiği ve bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili incelemelerin kapsamının da genişletildiği bilgisine ulaşıldı.

