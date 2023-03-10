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Ekonomi

SGK ne zaman emekli olabilirim? Ne kadar emekli maaşı alırım? E-Devlet EYT emekli maaşı hesaplama

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaş emekli olmaya hakkı kazandı. Henüz çalışmaya devam eden yüzbinlerce vatandaş ise 'SGK ne zaman emekli olabilirim? Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorularına cevap arıyor. SGK tarafından hizmete sunulan 4A, 4B ve 4C emekli maaşı hesaplama robotuyla, e-devlet üzerinden EYT emekli maaşı hesaplaması yapılabiliyor. İşte E-Devlet EYT emekli maaşı hesaplama ekranı

10 Mart 2023 Cuma 16:38 - Güncelleme:
SGK ne zaman emekli olabilirim? Ne kadar emekli maaşı alırım? E-Devlet EYT emekli maaşı hesaplama
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Emekli maaşı hesaplaması, EYT düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte, emeklilik hakkı kazanan yüz binlerce kişi tarafından yapılmaya başlandı. Emekli maaşı hesaplaması; çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. SGK'nın 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanan kişiler emekli maaşını hesaplayabiliyor. İşte 'SGK ne zaman emekli olabilirim? Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorularının cevabı...

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

SGK tarafından uygulamaya konan 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' ekranıyla birlikte, EYT'li olmaya hak kazanan kişiler maaşlarını hesaplayabiliyor.

Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

Vatandaşlar 4A, 4B ve 4C emekli maaşının ne kadar olduğunu e-Devlet sistemine giriş yaparak öğrenebilirler.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama sayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN

SGK NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

Ülkemizde emeklilik yaşı 1999 yılı itibarıyla erkeklerde 60 yaş sınırı, kadınlarda ise 58 olarak belirlenmiştir. Vatandaşlar, emeklilik yaşını hesaplamak istedikleri zaman çalıştıkları kuruma ve ilk çalışma zamanlarına göre değerlendirerek emeklilik yaşı hesaplayabilir.

Emeklilik yaşını hesaplamak için e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Çalışma Hayatım" hizmeti ile kalan pirim gününüzü ve ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. 'Ne zaman emekli olabilirim?' sorusuna cevap olarak çalışılan gün, prim sayısı da etki göstermektedir.

E-DEVLET EMEKLİLİK YAŞI SORGULAMA EKRANI

E-devlet üzerinden TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptıktan sonra arama kutusuna 'Çalışma Hayatım' yazarak çıkan seçeneğe tıklayın. Açılan sayfada "Ne zaman emekli olurum?" başlığı altında prim ödenen gün sayısı ve emeklilik yaşı bilgileri yer alıyor.

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