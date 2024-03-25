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Ekonomi

SGK duyurdu: 5 bin TL promosyon ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 'Ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine başvurmaları halinde kamu bankalarımızca 5 bin lira promosyon yatırılacak.' açıklamasında bulundu.

25 Mart 2024 Pazartesi 21:26 - Güncelleme:
SGK duyurdu: 5 bin TL promosyon ödenecek
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SGK'nın internet sitesinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Kurumumuzdan aylık alan 12,7 milyon emeklimiz bulunmaktadır. Emeklilerimize aylık ödemeleri Bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Emekli aylığı alan vatandaşlarımıza yönelik promosyon ödemeleri Kamu Bankalarında yaklaşık 2 katına çıkarılarak 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlenmiştir.

Bunun dışında, SGK'dan ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibine de, başvurmaları halinde 5 bin lira promosyon ödemesi Kamu Bankalarımızca yapılacaktır. Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerimizin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari seviyede olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçları ayrıca paylaşılacaktır."

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