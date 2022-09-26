SGK personel alımı başvuru şartları nelerdir? SGK personel alımı e-devlet başvuru ekranı

SGK personel alımı başvuru şartları, ilana başvurmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu 341 personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. SGK personel alımı için başvurular Eylül ayının 30'unda başlayıp, 7 Ekim'de sona erecek. Peki SGK personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte SGK personel alımı e-devlet başvuru ekranı

SGK 341 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına (SGK) alınacak 171 destek personeli, 102 büro personeli, 59 koruma güvenlik görevlisi ve 9 teknisyen olmak üzere 341 sözleşmeli personel alınacak. SGK personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

SGK personel alımı başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

SGK'ye alınacak 341 sözleşmeli personel alımı için başvurular, 30.09.2022 - 07.10.2022 tarihleri arasında e-Devlet'te "SGK Kurum Dışı Sınav Uygulaması" üzerinden yapılabilecek.

SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

SGK personel alımı, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 25.10.2020 (ön lisans) ve 22.11.2020'de (ortaöğretim) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılacak.

Adaylar SGK personel alımı yerleştirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu Sınav Sonuç ekranından görüntüleyebilecek.

SGK personel alımı başvuruları sonucunda yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler, SGK'nin internet sitesindeki "Duyurular" kısmında yayımlanacak.