SGK prim borcu 2019 son ödeme tarihi ne zaman? SGK yapılandırma ve prim borç sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?

SGK prim borcu son ödeme günü 28 Şubat 2019 tarihi itibariyle sona eriyor. Borçlarını ödemeyen vatandaşlar bu hakkını kaybedecek. Yüzbinlerce vatandaşın merak ettiği SGK prim borcu ödemelerin nasıl yapıldığı ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Kurum ve işveren borçlarına yönelik prim borcu olanlar ve yapılandırma müracaatında bulunanların verilen tarihe kadar ödemeleri halinde yapılandırmaları devam edeceği açıklandı. SGK prim borcu sorgulama nasıl yapılır? SGK yapılandırma ve prim borç ödeme nasıl yapılır? Sorularının cevapları dahil SGK prim borcu son ödeme tarihi ve sorgulama ekranı haberimizde yer alıyor

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı katıldığı bir televizyon programında yapılandırımaya ilişkin önemli açıklamalar yaptı. SGK Başkanı Bağlı şunları söyledi: "Vatandaşlarımız bir bankadan bile TC kimlik numarası ile ödeme yapabilecekler.Bir şekilde müracaat edip bizim kayıtlara girenler internet üzerinden de ödeme yapabilirler. Daha önce 31 Ağustos olan tarih 28 Şubat'a uzatılmıştı. Vatandaşlarımızın ödeme için SGK Merkez müdürlüklerine gelmelerine gerek yok. Son yapılandrımada son gün saat 12'ye kadar merkez müdürlüklerimiz açıktı.Ödemenin son günü kuyruk olursa mağduriyete izin vermeyiz.Şu ana kadar 7,5 milyar TL'lik bir tahsilat yaptık işverenler rahatladı. SGK ciddi bir fon temin etmiş oldu.

GECİKME FAİZLERİ SİLİNECEK

GSS borçlarını da vatandaşlarımız 28 Şubat'a kadar ödediklerinde gecikme fazileri silinmiş olacak.

"77 TL'LİK KATKI BEDELİ İLE BU HİZMETTEN YARARLANILABİLİYOR"

Vatandaşlar aylık 77 TL ödeyerek GSS kapsamında haklardan sahip olabilir. Dünyada en düşük maliyetli ve yüksek kapsamlı sağlık hizmeti. Vatandaş gelir testine gitmek istemezse de GSS'de en üst düzeyde prim yatıran sağlık güvencesine sahip olur. GSS konusunda bize herhangi bir şikayet gelmedi.

SGK PRİM BORCU SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Kurumumuza olan prim borçlarını yapılandırmış olmasına rağmen, ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyen, eksik ödeyen veya geç ödeyenler gecikme zammı ile birlikte 28 Şubat tarihine kadar ödemeleri halinde yapılandırmadan faydalanmaya devam edeceklerdir. Söz konusu düzenleme ile kurumumuza borcu bulunan işverenler ya da sigortalılardan, bu borçların yapılandırılması için müracaatta bulunmuş olmasına rağmen ödeme yükümlülüklerine riayet etmeyenlere, ödeme vadeleri 28 Şubat 2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu kapsamdaki işverenlerimiz kurumumuzla anlaşmalı herhangi bir bankaya müracaat ederek, sistemde yüklü bulunan kayıtlı borçlarını 28 Şubat 2019 tarihine kadar ödeyerek, tarihin en avantajlı borç yapılandırması kapsamında sağlanan ödeme kolaylıklarından istifade etmeye devam edecekleri gibi; uygulanmış ve uygulanacak bileşik bazlı faizler ve gecikme cezalarından, yapılandırma müracaatına binaen, tahakkuk etmiş, kapsamdaki idari para cezalarının hem yarısını sildirme, hem uygulanmış/uygulanacak bileşik bazlı faizler ve gecikme cezalarından istifade edebileceklerdir. Bunun yanında ihalelere giriş ve hak ediş ödemelerinde sorun yaşamamaları, sigorta prim teşvik uygulamalarından faydalanabilmeleri, tatbik edilmiş hacizlerden kurtulmaları, icra takibi gibi cebri tahsil uygulamalarına muhatap olmamaları gibi avantajlardan yararlanacaklardır.

SGK PRİM BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

1) Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak.

2) Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık % 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak yüzde 1,1 ila yüzde 16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek.

3) 500.000 TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500.000 TL’yi aşan kısım için ise yüzde 25’i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.

4) Hacizli malın, Kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının Kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin verilebilecek.

5) Borç miktarı 2.000.000 TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda Kanunda sınır konulmamıştır.

6) Borç miktarı 2.000.000 TL’nin üzerinde ise satışına izin verilecek malın kanuna göre belirlenen değeri 2.000.000 TL’yi aşmamalıdır.