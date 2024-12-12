SGK prim tablosu yenilendi: 2025 emeklilik planınızı gözden geçirin!

Emeklilik sistemindeki köklü değişiklikler, 2000-2008 yılları arasında SGK girişi yapan milyonlarca sigortalıyı etkileyecek. Yeni düzenleme, prim gün sayısı ve sigortalılık süresi gibi şartlara bağlı olarak, bu bireylerin daha erken emekli olabilmesine olanak tanıyacak. Ancak yeni düzenlemenin detayları, sigorta başlangıç tarihine ve SGK prim gün sayısına göre farklılık gösterecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme ile, 2000-2008 yılları arasında SGK'ya sigorta girişi yapan bireyler için için en düşük yaş sınırı 44, en yüksek ise 51 olarak öngörülüyor.

Emeklilik sisteminde yapılacak düzenlemeyle kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş sınır olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, 2000-2008 arasında SGK girişi olanlar için prim gün sayısının 7000 olması gerektiği belirtiliyor. Bu düzenlemeyle birlikte, 2000 ve sonrası sigortalıların emekli olabilmesi için yaş ve prim şartları yeniden gözden geçirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni emeklilik şartları ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği henüz netleşmedi. Kamuoyunun dikkatle izlediği bu düzenleme, milyonlarca bireyin emeklilik planlarını doğrudan etkileyebilir.

Düzenlemeye göre SGK girişi 2000 ve sonrasında olan bireyler için belirlenen yaş sınırları şu şekilde sıralanıyor:

2000 yılında sigorta girişi yapan bir kişi, 44 yaşında emekli olabilecekken, 2008 yılında işe başlayanlar için yaşı 51'e kadar çıkacak. Bu durum, SGK prim gün sayısı ile doğrudan ilişkilendirilecek.

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN 7000 GÜN PRİM ŞARTI

Düzenlemenin bir diğer önemli özelliği ise SGK prim gün sayısı. 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar için 7000 prim günü tamamlayan bireyler, kısmi emeklilik hakkına sahip olacak. Ancak, bu prim gününü tamamlayamayanlar için borçlanma formülü de bir seçenek olarak gündemde.

YIPRANMA PAYI VE İSTİSNALAR

Ağır işlerde çalışan sigortalılar için yıpranma payı uygulaması, düzenleme açısından bir diğer önemli faktör. Fiziksel olarak zorlayıcı işlerde çalışan bireyler, belirli mesleklerde ekstra prim günü ekleyerek emeklilik yaşlarını öne çekebilirler. Bu düzenleme, özellikle yer altı işlerinde çalışanlar için büyük bir avantaj sunuyor. İşte 2000-2008 yılları arasında SGK girişleri için kademeli emeklilik yaş tablosu