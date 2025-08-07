İSTANBUL 30°C / 24°C
SGK'dan 2024'te 1,3 milyar liralık tıbbi mama ödemesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın 2024'te 1 milyar 355 milyon lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 10:52 - Güncelleme:
SGK'dan 2024'te 1,3 milyar liralık tıbbi mama ödemesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2024'te 1 milyar 355 milyon lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Tıbbi mama desteğiyle minik kalplerin yanında oluyoruz. 0-2 yaş arası inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebeklerimizin gelişimini destekliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2024 yılında 1 milyar 355 milyon lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Evlatlarımız mutluysa biz mutluyuz, aile yapımız güçlüyse biz güçlüyüz."
