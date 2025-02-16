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Ekonomi

SGK'dan çalışan annelere bakıcı desteği! Tutar 325 avrodan 510 avroya yükseltildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla hayata geçirilen 'Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nde (EDUCARE II) destek tutarını 325 avrodan 510 avroya yükseltti.

AA16 Şubat 2025 Pazar 12:56 - Güncelleme:
SGK'dan çalışan annelere bakıcı desteği! Tutar 325 avrodan 510 avroya yükseltildi
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SGK tarafından, küçük çocuğu olan kadınların iş yaşamından kopmaması ve çocuk bakıcılığının eğitimli kişilerce yaptırılması hedefiyle başlatılan EDUCARE II Projesi devam ediyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan ve 0-36 aylık (36. ay dahil) çocuğunun bakımı için eğitimli bakıcı çalıştıran annelerin desteklendiği projede, aylık destek tutarı 325 avrodan 510 avroya yükseltildi.

Toplam bütçesi yaklaşık 15,3 milyon avro olan projeyle her ay 3 bin 500'ü anne ve 3 bin 500'ü bakıcı olmak üzere toplam 7 bin kadının istihdamda kalması amaçlanıyor.

Yarı zamanlı çalışan annelerin de yararlanabildiği projeye başvurular, e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

- "PROJELERİMİZ BAŞARILI BİR BİÇİMDE SÜRÜYOR"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha güçlü Türkiye için kayıtlı istihdamın artırılmasının önemine dikkati çekerek, bu kapsamda kayıtlı kadın istihdamını desteklemeyi en önemli gündem maddelerinden biri olarak gördüklerini söyledi.

Kadınların kayıtlı olarak istihdamda kalmasını ve istihdama katılmalarını sağlama hedefleri kapsamında hayata geçirdikleri birçok projenin başarılı bir biçimde sürdüğünü vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"İş Pozitif ve Women-Up gibi, EDUCARE II de kadınların kayıtlı istihdamını destekleyen projelerimiz arasında. EDUCARE projemiz sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış oluyor hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarımızın istihdamı teşvik ediliyor. Sosyal etkisi güçlü olan bu projemizle anneleri de çocukları da bakıcıları da desteklemiş oluyoruz."

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