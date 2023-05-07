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Ekonomi

SGK'den EYT'liler için bayram ikramiyesi açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurdu.

AA7 Mayıs 2023 Pazar 10:13 - Güncelleme:
SGK'den EYT'liler için bayram ikramiyesi açıklaması
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SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi.

"2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir. Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir."

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