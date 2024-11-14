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Ekonomi

SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu'na en çok prim borcu olan belediye 9,6 milyar lirayla İzmir Büyükşehir Belediyesi oldu.

IHA14 Kasım 2024 Perşembe 08:09 - Güncelleme:
SGK'ya en çok borcu olan belediyeler belli oldu
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Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcunun 150 milyar lirayı buldu. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre SGK'ya en çok prim borcu olan ilk 5 belediye, CHP'li belediyelerden oluştu. Buna göre İzmir Büyükşehir Belediyesi 9,6 milyar lirayla SGK'ya en çok prim borcu olan belediye oldu. Listenin ikinci sırasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borcu ise 8,4 milyar lira. Ankara'yı sırasıyla 5,9 milyar lirayla İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 4,2 milyar lirayla Adana Büyükşehir Belediyesi ve 2,5 milyar ile Şişli Belediyesi takip etti.

Öte yandan, SGK'ya en çok prim borcu 5 belediyeden ilki olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, iki şirketi için borçlarını 36 aya kadar taksitlendirmek için başvuruda bulundu.

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