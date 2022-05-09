Shell, BP ve Total rekor kırdı! Mazot ve benzin fiyatları...

Batı yaptırımlarının Rus ekonomisini sert bir şekilde vurarak dünyanın en büyük üreticilerinden birinden gelen küresel petrol arzını kesintiye uğratmasıyla petrol fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Ham petrol fiyatları benzin ve mazot pompasında can yakarken, petrol devleri kar oranlarını katladı.

Ukrayna savaşının ardından Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve Batılı petrol ve gaz şirketlerinin ülkeden çıkmasının meyvesini, fosil yakıt şirketleri alıyor.

BENZİN VE MAZOT UÇARKEN SHELL, BP VE TOTAL KAR REKORU KIRDI

İngiliz petrol şirketi Shell Perşembe günü bu yılın ilk çeyrek karını açıkladı. 2021'in dördüncü çeyreğindeki 6,4 milyar kazanç elde şirket, bu yılın ilk üç ayında 9,1 milyar dolarlık kazanç bildirdi.

Shell en yüksek kârı açıklasa da, diğer büyük petrol şirketleri de büyük kazançlar açıkladı.

BP, ilk çeyrek kazançlarının, geçtiğimiz yılın son çeyreğinden bildirilen 4,1 milyar dolardan, 6,2 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Fransız petrol devi TotalEnergies de ilk çeyrekte 2021'in son çeyreğine göre %32 artışla 9 milyar dolar kâr bildirdi.

Geçen yılın son çeyreğinde 5,1 milyar dolar kazanç bildiren Chevron da, 6,3 milyar dolar kazanç bildirdi.

PETROL PİYASASINDAKİ OYNAKLIK DEVAM EDİYOR

Yaptırımlar ve Ukrayna Savaşı dışındaki faktörlerin emtiaları etkilemesiyle birlikte petrol piyasası oldukça hareketli, ancak analistler fiyatların bu yıl da yüksek kalacağına ve büyük petrol şirketlerinin dünya çapında enerji maliyetleri arttıkça yüksek kar getirmeye devam edeceklerine inanıyor.

2022'nin ilk aylarında petrol fiyatlarının çılgınca dalgalanmasına neden olan bir dizi faktör birbirini izledi.

Fiyatlar ilk olarak Şubat ayının sonunda Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle varil başına 100 doların üzerine çıktı ve birkaç hafta boyunca yükselmeye devam etti ve Mart ayında neredeyse 140 doları aştı.

Fiyatlar o zamandan beri sürekli bir değişiyor ve yeniden canlanan bir COVID-19 dalgasına yanıt olarak dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de petrol talebinin düştüğü bu yılın Mart ayında 100 doların altına düştü.

Ancak fiyatlar hızla toparlanarak Nisan ayında yükseldi.

Fiyat dalgalanmaları, bazı analistlerin 'bu yıl ham petrolün varili 200 doları görebilir' şeklinde kötü senaryolarına neden oldu.

Star Gazetesi