Shell geleceğin petrolü için bölgede! Günde 3 bin kamyon...

Shell, Avrupa şirketlerinin Asya'daki projeleri arasında türünün ilk örneği olan dev bir projeye imza atıyor.



İngiltere'de kurulu, genel merkezi Hollanda'da bulunan, İngiliz-Hollanda ortaklığında çok uluslu bir petrol ve doğal gaz şirketi olan Shell, Şanghay'da bir hidrojen yakıt ikmali ağı kurmak için Çinli Shenergy Group ile bir ortak girişim kuracağını duyurdu.

Ortak girişim, önümüzdeki beş yıl içinde Şanghay ve çevresindeki Yangzte Nehri Deltası'nda altı ila 10 hidrojen yakıt ikmal istasyonu ve 2030 yılına kadar 30 kadar istasyon inşa etmeyi planlıyor.

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Shell yaptığı açıklamada, bu 30 istasyonun her gün yaklaşık 3.000 kamyon veya otobüse hidrojen yakıtı sağlayabileceğini söyledi.

Shell açıklamasında, yeni kuruluşun kısa vadede yerel kimya tesislerinden düşük emisyonlu endüstriyel yan ürün hidrojeni tedarik edileceği ve uzun vadede güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen yeşil hidrojen üretmeye ve tedarik etmeye çalışılacağı belirtildi.

Şanghay yönetim merkezi, Mayıs ayında Çin finans merkezinin 2025 yılına kadar 70 hidrojen yakıt ikmal istasyonunu ve 10.000'den fazla yakıt hücreli aracı hedeflediğini duyurdu.

Devlete ait Shenergy Group, Şanghay'daki lider enerji ve doğal gaz kuruluşudur.