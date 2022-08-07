Shell resmen duyurdu! İki katına çıkaracağız

İngiliz-Hollanda ortaklığında çok uluslu bir petrol ve doğal gaz şirketi olan Shell, Uzak Doğu'daki yatırımlarına hız verdi.

Şirket geçtiğimiz günlerde, Avrupa şirketlerinin Asya'daki projeleri arasında türünün ilk örneği olan bir projeyi duyurmuş, Şanghay'da bir hidrojen yakıt ikmali ağı kurmak için Çinli Shenergy Group ile bir ortak girişim kuracağını açıklamıştır.

Şirket son olarak, Endonezya'daki yatırımlarını artırmayı hedeflediğini duyurdu.

SHELL ENDONEZYA YÖNETİCİSİ DUYURDU: İKİ KATINA ÇIKACAK

Shell şirketinin Endonezya'daki operasyonlarını yöneten Ingrid Siburian, Shell'in ülkede 188 olan aryakıt dolum istasyonu sayısını, 2024 yılına kadar iki katına çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.

188 Shell benzin istasyonu DKI Jakarta, Banten, Batı Java, Doğu Java ve Kuzey Sumatra bölgelerine bulunuyor.

Çok fazla ayrıntı vermeyen Siburian, "Belki hedeften yola çıkarak önce piyasaya bakmaya çalışmalıyız ama özünde hedefimiz önümüzdeki 2-3 yıl içinde akaryakıt istasyonu sayısını iki katına çıkarmak, mevcut akaryakıt istasyonunu ikiye katlamak." dedi.

Siburian, Shell'in yalnızca benzin istasyonu sayısını artırmakla kalmadığını, aynı zamanda Shell'in benzin istasyonu yelpazesini sadece büyük şehirlerle sınırlı tutmayıp, daha küçük veya ikinci kademe alanlara genişletmek istediğini de sözlerine ekledi.

Siburian, "Artık ikinci kademe şehirlere girmeye başlıyoruz, bu nedenle örneğin daha önce sadece Greater Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan'da, şimdi Jombang bölgesi Cirebon'a başladık. Elbette Shell ülkede büyümek için devam edecek." dedi.

Star Gazetesi