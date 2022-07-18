Shell ve üç firma anlaştı! Geleceğin petrolü için imzalar atıldı

Artan enerji talebi, son dönemlerde yaşanan enerji güvenliğindeki aksamalar ve sıfır emisyon hedefleri enerji devlerini yeni arayışlara itiyor.



Shell, Engie, Vopak ve Anthony Veder şirketleri, geleceğin temiz petrolü olarak nitelendirilen yeşil hidrojenin Portekiz'den Hollanda'ya taşınması, sıvılaştırılması ve fizibilitesini araştırmak için bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma kapsamında, hidrojen burada depolanacak ve satış için dağıtılacak.

Konsorsiyum, Sines limanının sanayi bölgesinde hidrojen üretmeyi ve ardından sıvı hidrojen taşıyıcısı ile 2027 yılına kadar öngörülen ilk teslimatlarla Rotterdam limanına göndermeyi hedeflediğini duyurdu.

SHELL VE ENGİE'DEN GELECEĞİN PETROLÜ HİDROJEN İÇİN YOĞUN İŞ BİRLİĞİ

Anlaşmaya göre, Shell ve Engie tüm değer zincirinde iş birliği yapacak ve Anthony Veder ile Vopak'ın katılımı nakliye, depolama ve dağıtıma odaklanacak. Ortaklar başlangıçta günde yaklaşık 100 ton üretim, taşıma ve depolama potansiyelini değerlendirecek ve bunu zamanla büyütme potansiyeline odaklanacak.

Portekiz ve Hollanda hükümetleri, hidrojen üretimi ve nakliyesi konusundaki ortak isteklerini bir sonraki seviyeye taşımak istiyor. Bu fizibilite çalışmaları, 2020'de bir mutabakat zaptı imzalanmasını takip etti.

Nisan ayında, Portekizli geliştirici Madoqua Renewables, Hollanda enerji geçiş projesi geliştiricisi ve danışmanı Power2X ve Danimarka'dan fon yöneticisi Copenhagen Infrastructure Partners'tan oluşan bir Avrupa konsorsiyumu, Sines'te yeşil hidrojen ve amonyak üretimi için endüstriyel ölçekte bir kompleks inşa etme planlarını açıkladı.

Portekiz hükümeti, ülkenin en büyük derin su limanına ev sahipliği yapan Sines'i ulusal EN-H2 hidrojen stratejisinin merkezine yerleştirdi.

MadoquaPower2X olarak adlandırılan proje şu anda geliştirme aşamasında. Tam olarak izinleri ve nihai bir yatırım kararının, 2023'ün sonuna kadar hazır olması planlanıyor. On yılın ortasında da ilk hidrojen üretimine birlikte başlaması bekleniyor.

Star Gazetesi