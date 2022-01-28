Shell'den o ülkeye umut olacak petrol ve doğal gaz keşfi! Yatırım yağacak

star.com.tr 28 Ocak 2022 Cuma 12:28 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:28

Güney Afrika ülkesi Nambiya'nın kuzey komşusu Angola büyük bir petrol ve doğal gaz üreticisi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyesi olmasına rağmen, Namibya bir fosil yakıt üreticisi değildi.



Ülkenin makus talihi, Petrol devi Shell'in bir açık deniz kuyusunda keşfettiği petrol ve doğal gaz yatağıyla değişebilir.

SHELL'DEN NAMBİYA'YA UMUT OLACAK PETROL VE DOĞAL GAZ KEŞFİ

Üç endüstri kaynağının Reuters'e verdiği bilgiye göre Shell, Namibya yakınlarındaki bir açık deniz kuyusunda, Güney Afrika ülkesinde bir yatırım dalgasına yol açabilecek önemli bir petrol ve gaz keşfi yaptı.

İki kaynağa göre Namibya hükümeti, Shell'in geçen ay sondajına başladığı Graff-1 kuyusundaki keşfin ayrıntıları hakkında önümüzdeki hafta bir açıklama yapmayı planlıyor.

Endüstri ticaret dergisi Upstream, bu ayın başlarında Graff-1'deki keşif hakkında bir haber yapmıştı.

Kaynaklardab birinin açıklamasına göre, sondaj çalışmasında önemli miktarda petrol ve gaz olan en az iki rezerv bulundu.

Enerji ve Maden Bakanlığı, Graff-1 kuyusu için veri toplama sürecinin son ayağında olduğunu ve çalışmaların potansiyelin kapsamlı bir değerlendirmesini mümkün kıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Tüm veriler analiz edilir edilmez, Bakanlık tam bir sonuç duyurusu yayınlayacaktır." denildi.

PETROL VE DOĞAL GAZ ÜLKENİN MAKUS TALİHİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Namibya, onlarca yıldır petrol ve gaz sahaları geliştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Ancak son yıllarda, komşu Güney Afrika'nın yanı sıra jeolojik benzerlikleri paylaşan Brezilya ve Guyana'daki keşiflerin ardından Exxon Mobil ve TotalEnergies dahil olmak üzere birçok yabancı şirketin denizaşırı beklentilerinde ilgiyi çekmişti.

IHS Markit analisti Hugh Ewan, Shell'in Aralık ayında Graff-1'i delmeye başlamasının ardından, "Başarılı olursa, Graff-1, son 25 yılda minimum E&P arama ve üretim faaliyetine sahip bir bölgeye önemli uluslararası yatırımları tetikleyebilir." ifadesini kullanmıştı.

TotalEnergies, Aralık ayında yakındaki Block 56'da 3.000 metre derinlikte Venus-1 keşif kuyusunu açmaya başladı.

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