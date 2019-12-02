Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen törene telekonferans yoluyla katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in talimatlarıyla Rus gazının Çin'e sevkiyatı başladı.

Putin, burada yaptığı konuşmada projenin önemine işaret ederek, "Sibirya'nın Gücü Doğalgaz Boru Hattı üzerinden Çin'e 30 yıl içinde trilyonlarca gaz sevk edilecek." dedi.

Dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı konumundaki Rusya, bu projeyle dünyanın en büyük ithalatçılarından Çin'e 30 yıl boyunca yılda 38 milyar metreküp doğal gaz sevk edecek.