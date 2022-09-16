Sıfır otomobile ''6001'' operasyonu

'6 ay ve 6 bin km' şartı sonrası sıfır otoların kilometreleri bir gecede değişti. Arayanlara "Araç sıfır, gel hallederiz" deniliyor.

Ticaret Bakanlığı'nın getirdiği 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeyen araçlara satış yasağı uygulamasına piyasa anında uyarak kendi formüllerini geliştirdi. Şirketlere verilen sürenin önceki gün sona ermesinin ardından ilan sitelerindeki 'sıfır' araçların kilometre bilgisi anında "6001"e dönüştü. Bu dönüşüm biraz da ikinci el araç ilan sitesinin getirdiği 'zorunluluktan' kaynaklandı. İlan siteleri, sıfır araç ilanı girerken kilometre bilgisinin 6 binin altında girilmesine izin vermiyor.

HÜLLE YÖNTEMİYLE SATIŞ

O yüzden verilen ilanların hepsi bir anda '6 bin kilometrede sıfır araç' olarak değişti. Verilen ilanların birçoğunu ise yasaklı olmalarına rağmen galeriler oluşturuyor. Yani araç satışı 'yasağa rağmen' çeşitli formüllerle devam ediyor. AKŞAM'ın ulaştığı bilgilere göre galerilerin geliştirdiği bu formüllerden birincisi 'şahıstan-şahısa satış' yöntemi... Bu yöntem yasak kapsamında değil. Alınan bilgiye göre galerilere tanınan 1 aylık geçiş süresince bu araçların bir kısmı galeriler tarafından eşe-dosta hülle yoluyla taksim edildi. Otomobil sahibi aracı almaya gittiğinde galerici, sıfır aracın satışını bizzat kendisi değil teslim ettiği akrabası ya da tanıdığı üzerinden müşteriye yapıyor.

EKSPERTİZ HİLESİ DE VAR

Diğer bir satış yöntemi ise ekspertiz ve noter sürecindeki birtakım hilelerle gerçekleştiriliyor. "Sıfır araç" almak isteyen müşteri ilandaki galeriyi aradığında görüşmeye davet ediliyor. Arından da "ufak bir ekspertiz hilesi" ve iki tarafın "alan razı satan razı yöntemiyle" anlaşmasının ardından satış gerçekleşiyor. Bilindiği gibi uygulama kapsamında ekspertiz raporu alma ve bu raporu notere ibraz etme yükümlülüğü bulunuyor.

CEZA ÖDEMEK DE BİR YÖNTEM

Bir başka yöntem ise cezaya rağmen satış yapmak. Eğer galericinin elde edeceği kâr 8500 liralık cezadan daha fazlayla bu satış risksiz en temiz yöntemlerden biri.

ÜÇ AŞAMALI DENETİM

Ticaret Bakanlığı sıfır araçların pazarlanması veya satışına 6 ay ve 6 bin kilometre geçmiş olması koşulu getirilmişti. Bu koşulu sağlamadan otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanması veya satışı 1 Temmuz 2023'e kadar yasaklanmıştı. Denetimlerin ilki satış kayıtları üzerinden olacak. Ardından da 81 ilde oto galericiler, araç kiralama firmaları ve yetkili bayilerde işyeri denetimleri yapılarak 6 ay ve 6 bin kilometrenin altındaki taşıtlara yönelik pazarlama ve satış faaliyetleri incelenecek. Son olarak da ilan sitelerinde pazarlaması yapılan taşıtlara ilişkin ilan bilgileri düzenli olarak bu sitelerden temin edilerek satış faaliyetleri takip edilecek.