Sigaraya zam mı geldi? En ucuz sigara ne kadar oldu?

05 Temmuz 2020 Pazar 10:53 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 10:53

Alkol ve sigaraların maktu ÖTV tutarları %6,89 oranında artırıldı. Bu artış sonrası, sosyal medyada sigaraya zam yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyadaki iddiaların ardından, Sigaraya zam geldi mi, sorusuna yanıt aranırken, en ucuz sigaranın ne kadar olduğu merak edildi. İşte sigara zammına dair merak edilenler.

Sigaraya zam mı geldi? sorusu sigara kullanıcıları tarafından, merak edilmeye başlandı. Gelir İdaresi Başkanlığı, Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca sigara ve alkole 6 ayda bir yapılan vergi artışını gerçekleştirdi. Vergi artışında ÜFE’nin yüzde 6,89 olarak açıklanmasıyla birlikte sigaradan alınan vergi 1,1 lira artacak. GİB'in vergi artışı yapmasının ardından sosyal medyada sigara fiyatlarına zam geldiği iddia edildi.

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Alkol ve sigara ürünlerinin ÖTV tutarında yüzde 6,89 oranında bir artış yapıldı Ancak.Sigara fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı ama artışın fiyatlara da yansıması bekleniyor.

ZAMSIZ GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

2020 Temmuz itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Philip Morris

Marlboro Edge: 16 TL

Marlboro Touch: 17 TL

Marlboro: 18 TL

Parliament: 18,50 TL

Parliament Midnight Blue: 17,50 TL

Muratti: 16 TL

Muratti Blu: 15 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL