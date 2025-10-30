Sigortacılıkta Türkiye-Azerbaycan iş birliği

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ile Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında, sigortacılık alanında işbirliği ve bilgi paylaşımının öngörüldüğü bir mutabakat zaptı imzalandı.

SEDDK'den yapılan açıklamada, imza töreninde SEDDK'yi Başkan Davut Menteş'in, Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankasını ise Guvernör Taleh Kazimov'un temsil ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Söz konusu mutabakat zaptı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun yabancı ülkelerin sigortacılıkla ilgili denetim ve düzenleme otoriteleri ile işbirliği ve bilgi paylaşımına yönelik mutabakat zaptı imzalamasına olanak tanıyan 29'uncu maddesi uyarınca, her iki ülke sigorta ve reasürans piyasalarının güvenli ve istikrarlı şekilde gelişmesine katkıda bulunmak üzere düzenleyici deneyimlerin paylaşılması, mesleki eğitimlerin desteklenmesi ve teknik bilgi alışverişinin artırılması yönünde ortak çalışmalar yürütülmesini desteklemek amacıyla düzenlenmiştir."