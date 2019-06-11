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Silvan Tüneli toprağa can verecek

Atatürk Barajı’ndan sonra ikinci büyük sulama yatırımı Silvan Tüneli’nin yapımına başlandı. Tünel 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak ve saniyede 212 metreküp su akışı sağlayacak. 

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Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında, yaklaşık 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak ve Silvan Barajı’nda birikecek suyu verimli topraklarla buluşturacak 13.4 kilometrelik Silvan Tüneli’nin yapımına başlandı. GAP’ın Atatürk Barajı’ndan sonra ikinci büyük sulama yatırımı ve  Avrupa’nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olan Silvan Barajı’nın yapımı için yürütülen yoğun çalışmalar  sürüyor. Bu çerçevede, bir süre önce ihalesi gerçekleştirilen ve firmaya yer  tesliminden sonra  inşatına başlanan tünel ise barajdan alınacak suyu 97.6 kilometrelik cazibe ana kanalına aktaracak. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, GAP kapsamında 15 barajın tamamlandığını, 7 barajın ise yapımının sürdüğünü belirterek, Silvan Barajı inşaatında fiziki gerçekleşmenin yüzde 58’e ulaştığını söyledi. 

BU YILSONU BİTİYOR 

Aydın, Avrupa’nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olma özelliğini taşıyacak Silvan Barajı’nın 8.7 milyon metreküplük dolgu miktarında 5 milyon 500 bin metreküp seviyeye ulaşıldığını belirterek, şunları kaydetti: “Baraj 175.5 metre yüksekliği, 8.7 milyon metreküplük dolgu hacmiyle ülkemizin ve Avrupa’nın en yüksek ön yüzü beton kaplı barajı olacak. Barajda 24 saat çalışmalar aralıksız sürdürülmekte. Dolgu çalışmalarının yüzde 63’ü tamamlandı. Temelden yüksekliği 175,5 metre olan baraj gövdesinde 91 metre yüksekliğe ulaşıldı. Günlük yaklaşık 10 bin metreküp dolgu yapılmakta. Dolgu çalışmalarının 2019 yılında sona ermesi hedefleniyor.”      

10 METRE ÇAPINDA 

Barajdaki suyun Silvan ve Babakaya tünelleri aracılığıyla 97.6 kilometre uzunluğundaki cazibe ana kanalına aktarılacağına işaret eden Aydın, güzergah değişikliği dolayısıyla Silvan Tüneli’nin yapım işinin bir süre önce ihale edildiğini anımsattı. Aydın, yapımına başlanan Silvan Tüneli’nin yaklaşık 1 milyar 200 milyon liraya mal olacağını belirterek, “Saniyede 212 metreküp su, 13.4 kilometre uzunluğundaki tünel vasıtası ile ovalara aktarılacak. Tünel 10 metre çapında ve tek gözlü olarak inşa edilecek” diye konuştu. 

TÜNELiN iNŞASI SÜRÜYOR

Barajdan alacağı suyu Silvan Tüneli’ne aktaracak Babakaya Tüneli’nin inşasının ise sürdüğünü ifade eden Aydın, 5 bin 320 metre uzunluğunda, 7 metre iç çapında ve iki gözlü olarak inşa edilen Babakaya Tüneli’nde yüzde 5 fiziki gerçekleşmenin sağlandığını sözlerine ekledi. 

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