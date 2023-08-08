Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BİN 500 TOGG ŞU AN YOLLARDA

Bakan Kacır, Dünya Bankası'ndan sağlanan 450 milyon dolarlık kaynağın deprem bölgesindeki KOBİ'lere aktarılacağını söyledi. Kacır, bu krediye başvuruların bu ay içerisinde başlayacağı bilgisini verdi.

Açıklamaya göre, KOBİ'ler 120 bin ile 500 bin lira arasında değişen krediye, iki yıl geri ödemesiz ve faizsiz bir şekilde erişebilecek.

Bakan Kacır, TOGG'un kaç adet üretildiği ve kaç adet satıldığına yönelik soruyu da yanıtladı.

Kacır, "Bin 500'e yakın şu anda Türkiye yollarında seyahat etmekte. TOGG, savunma sanayiinde öğrendiğimiz başarı hikayesinden ilham alarak yönetilen bir projedir." dedi.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak deprem bölgesinde özellikle iktisadi hayatın canlanması, çarkların yeniden dönmesi için büyük bir gayret gösteriyoruz.

Büyük bir hızla yeni belirlenen alanlarda konut inşası devam ederken, bir yandan da yerinde dönüşüm projelerine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çalışmaları sürdürülüyor. Bölgedeki önemli bir beklenti, ekonomideki çarkların yeniden hızlanması.

Bu bölge gözardı edebileceğimiz bir bölge değil. Biz bütün bu şehirlerimizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın görev alanındaki tüm enstürmanları en iyi şekilde değerlendirerek, yeniden üretim süreçlerini hızlandırmaya çalışıyoruz.

Biz KOBİ'lerin hamisiyiz. KOBİ'ler, Türkiye ekonomisinde önemli yer tutuyor. KOBİ'lerin hızla işletme faaliyetlerini sürdürmesi en önemli önceliğimiz oldu. İlk adımımız KOSGEB bünyesinde acil destek kredisi uygulaması başlatmak oldu. Burada KOBİ'lerimize 1 milyon liraya kadar, ağır hasar görmüş KOBİ'lerimizde 1,5 milyon liraya kadar kredi imkanı sunuyoruz. Bugüne dek 4 bin 434 KOBİ'miz 1,5 milyar liraya yakın krediye erişti, yaklaşık 360 milyon liralık faiz veya kar payını biz üstlendik.

DÜNYA BANKASI KAYNAKLI KREDİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLIYOR

Dünya Bankası'ndan 450 milyon dolarlık kaynağı, deprem bölgesindeki KOBİ'lerimize yönlendirmek üzere temin ettik. Bu ay içerisinde başvuruları almaya başlayacağız. Çok büyük bir hızla, 120 bin lirayla 500 bin lira arasındaki kaynağı deprem bölgesindeki KOBİ'lerimize sunmaya başlayacağız. Burada da iki yılı geri ödemesiz ve faizsiz şekilde, 36 ay vadeyle geri ödeyecekleri bir kaynağı KOBİ'lerimize sunacağız.

"BİN 500 TOGG ŞU AN YOLLARDA"

Bin 500'e yakın şu anda Türkiye yollarında seyahat etmekte. TOGG, savunma sanayiinde öğrendiğimiz başarı hikayesinden ilham alarak yönetilen bir projedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız bazı ülkelerde TOGG'u hediye etti. Dolayısıyla o ülkelerde TOGG görülmeye başlandı. Bunun bir ihracata dönüşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Ama hedef muhakkak ihracat.