Kuyudaki doğal gaz arama sondajı 19 Haziran 2024'te başladı. Kolombiya'da 'şu ana kadarki en büyük' doğal gaz keşfi gerçekleştirildi. Sirius-2 keşif kuyusunda gerçekleştirilen keşfin 6 trilyon kübik feetten fazla doğal gazı barındırdığı açıklandı. Söz konusu keşfin yapıldığı doğal gaz yatağı ticari olarak uygulanabilirse ülkenin rezervlerini üç katına çıkarabileceği ve ülkenin açığının kapatılabileceği bildirildi.

ŞU ANA KADAR Kİ EN UMUT VERİCİ DOĞAL GAZ KEŞFİ! TAM 6 TRİLYON KÜBİK FEET

Projenin operatörü Petroleo Brasileiro SA, Petrobras ve Ecopetrol SA tarafından yapılan keşif için Kolombiya'nın rezervlerini %200 oranında artırabileceğini söyledi. Öte yandan şirket, doğal gaz üretiminin tüm çevre lisanslarının alınmasından itibaren üç yıl içinde başlamasının öngörüldüğünü ve keşfin ticari olarak uygulanabilir olduğu kanıtlanırsa 2027'de başlatılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Projenin hayata geçmesi halinde Kolombiya 10 yıl boyunca günde 13 milyon metreküp gaz üretilebilecek. Bu miktar, Kolombiya'nın mevcut iç talebinin neredeyse yarısını karşılayacak. Ayrıca, üretilen gazın ihraç edilmesinin planlanmadığı bildirildi.

UFKA 4,1 MİLYAR DOLAR KOYULDU

Ayrıca Kolombiya'da petrol ve doğal gaz arama için oluşturulan konsorsiyumun keşif aşamasına 1,2 milyar dolar ve üretim geliştirme aşamasına 2,9 milyar dolar daha yatırım yapması bekleniyor.

Kolombiya'nın doğal gaz açığıyla baş başa kalmaya başladığını söyleyen Ecopetrol İcra Kurulu Başkanı Ricardo Roa, geçtiğimiz Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkenin en büyük rezervuarını bulmak için 20 yıl harcadık ve bugün duyuruyoruz." dedi. Roa ayrıca şirketin açığı azaltmak için doğal gaz tüketimini azalttığını ve ithalatı artırmak için sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi inşa etmeyi planladığını söyledi.

HER ŞEY ÜRETİME BAĞLI

Ecopetrol'ün Hidrokarbonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Rafael Guzman'a ise projenin devreye girmesiyle açığı önlemeye yetecek düzeyde olması gerektiğini ancak bunun mevcut kuyulardan bazılarının azalması nedeniyle o dönemdeki yerel gaz üretimine bağlı olduğunu belirtti.

Brezilya'nın derin sularındaki mevcut keşiflerini hızla genişletiyor, ancak daha fazla petrol ve gaz bulmazsa genel üretiminin 2030 civarında düşüşe geçmesi bekleniyor.

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