İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2024 Cuma / 14 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4274
  • EURO
    36,387
  • ALTIN
    2839.53
  • BIST100
    9475.61
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bakan Şimşek: Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor
Ekonomi

Bakan Şimşek: Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor.' dedi.

15 Kasım 2024 Cuma 10:50 - Güncelleme:
Bakan Şimşek: Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor
ABONE OL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bakan Şimşek, "Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Bakan Şimşek, "TL'ye talep artıyor. Rezervler ve makro finansal istikrar güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, "2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke ettiğimiz işlem tutarı 664 milyon lira. Önümüzdeki dönemde suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla yasa dışı bahis ve kumarla mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.