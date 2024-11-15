TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

Bakan Şimşek, "Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Bakan Şimşek, "TL'ye talep artıyor. Rezervler ve makro finansal istikrar güçleniyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, "2023 yılında yasa dışı bahis ile ilgili bloke ettiğimiz işlem tutarı 664 milyon lira. Önümüzdeki dönemde suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla yasa dışı bahis ve kumarla mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.