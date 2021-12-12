AA 12 Aralık 2021 Pazar 13:06 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 13:06

TPAO'nun, Mardin'in Nusaybin ilçesinin 32 kilometre doğusunda Suriye sınırına yaklaşık 3,5 kilometre mesafede yer alan Günyurdu-1 kuyusunda 35 gün süren sondaj çalışmaları sonucunda 1310 metre derinlikte 11,8 gravitede ağır petrol keşfinin ardından 9 Aralık'ta başlayan üretim testleri devam ediyor.



Petrol bulunan kuyunun yakınındaki kırsal İkiztepe Mahallesi'nin Muhtarı Mehmet Latif Yenigün, AA muhabirine, yıllardır bölgede petrol arama çalışmalarının sürdüğünü, son yıllarda ise çalışmalara hız verildiğini söyledi.

Yenigün, çalışmalardan sonuç alınmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Araziye kuyu kazdılar, sordum nasıldır diye, iyi petrol çıktığını söylediler. Buna biz de sevindik. Petrolün çıkışı bizi sevindirdi. Ülkemiz kazanınca biz de kazanıyoruz. Bu çalışmalardan memnunuz, devamını da istiyoruz. Daha fazla petrol sahası, kuyular açılırsa çok memnun oluruz." dedi.

- "TOPRAKLARIMIZIN HEM ÜSTÜ HEM ALTI ZENGİN"

Tekir mezrasında yaşayan gençlerden Hakkı Yenigün, Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde okuduğunu belirterek, hafta sonu geldiği babaevinde sevinçli haberi aldığını söyledi.

Bölgede petrol keşfedilmesine çok sevindiğini anlatan Yenigün, "Köylülere destek, gençlere iş sahalarının açılmasını ümit ediyoruz. 10 yıldır buraya görevliler geliyor ve araştırıyor. Burada petrol olduğu biliniyor. Uzun süren çalışmalardan sonra bu yıl çıkmaya başladı. Çıktığını duyunca da sevindik. Burası verimli topraklar, daha fazla da çıkar. Bu petrollerin bulunmasını isteriz. Bu topraklarımızın hem üstü hem altı zengin. Bereketli topraklarımız var. İnşallah ülkemize çok faydası olur." diye konuştu.

Günyurdu köyü sakinlerinden Mehmet Çetin ise TPAO'nun yaptığı paylaşımla bölgede petrol bulunduğunu öğrendiklerini kaydetti.

Çetin, "Çok sevindik. İnşallah ilçemize, memleketimize çok faydası olur. Petrol fiyatları pahalanmıştı, inşallah buna yansıması olur. Bizim köyün karşısında, Suriye'de 20-30 kuyudan petrol çıkarıyorlar. Bizim burada da bulundu. Artmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

