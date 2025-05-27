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Ekonomi

Sınırların ötesini fethettik! ABD'liler şaşkın: Türk silahları pazarı ele geçirdi

Yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlar, uygun fiyatları, güvenilirliği ve dikkat çeken tasarımlarıyla ABD'de en çok tercih edilen silahlar arasında yer aldı. ABD pazarında rakiplerini geride bırakan Türk yapımı silahlar, piyasada en çok tercih edilen modeller arasına girdi. Öte yandan ABD basınında yer alan bir haberde, söz konusu gelişme için 'Türk silahları ABD pazarını fethetti' başlığı kullanıldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Mayıs 2025 Salı 10:16 - Güncelleme:
Sınırların ötesini fethettik! ABD'liler şaşkın: Türk silahları pazarı ele geçirdi
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ABD basını, Türkiye'nin ürettiği ateşli silahların pazarda çok tutulduğunu, rakiplerinin önüne geçtiğini ve ABD silah pazarını ele geçirdiğini "Türk silahları, ABD pazarını fethetti" başlığıyla duyurdu.

"FİYAT VE KALİTEDE ÜZERİNE YOK"

Türkiye, son yıllarda ABD'nin en büyük ateşli silah tedarikçisi konumuna yükseldi. Bunda, 2004 yılında o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli ve milli savunma sanayiine yönelik attığı adımlar, ve reformlar etkili oldu.

Türk şirketlerinin ürettiği ateşli silahların adeta ABD pazarını ele geçirdiğine dikkat çekilen haberde, bunun nedeni kısaca şöyle özetledi: Avantajlı fiyat, güvenilirlik ve tasarım.

Ayrıca ABD Başkanı Trump'ın Kanada, Çin ve Meksika gibi önemli çelik ve parça ithalatçılarına yönelik getirdiği tarifelere değinen dergi, Türk silah şirketlerinin ticaret savaşlarından daha az etkileneceğini ve sektörde daha geniş yer edinebileceğini vurguladı.

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