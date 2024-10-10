Sinop nükleer santral planımıza talip oldular: Türkiye ile diyalog halindeyiz

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Temsilcisi ve Akkuyu Nükleer AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Anton Sergeevich Dedusenko, Mersin'de yapımı devam eden Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu NGS projesinin son durumu ve Sinop'ta yapımı planlanan NGS projesine ilişkin yürüttükleri müzakereleri AA muhabirine değerlendirdi.

AKKUYU NÜKLEER SANTRALDE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Akkuyu NGS projesin kapsamında devam eden çalışmalara değinen Dedusenko, "Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye alınması için hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 1'inci güç ünitesinin işletmeye alınması için bütün gücümüzü ve imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu kapsamda güç ünitesinin tüm sistemleri ve bileşenleri kademeli olarak operasyonel duruma getirilecek ve tasarım parametrelerine uygunluğu kontrol edilecek." diye konuştu.



Dedusenko, ilk ünitedeki en önemli inşaat faaliyetleri arasında reaktör binasının koruma kabının tamamlanmasının yer aldığını vurgulayarak, "Şu anda dış koruma kabuğunun alt kısmı ve ardından kubbesi monte edildi. Büyük ölçekli betonarme bir yapı olan koruma kabı, nükleer santralin tüm ömrü boyunca reaktör tesisini her türlü dış etkiden koruyacaktır." dedi.

İlk ünitenin türbin odasında ise türbin montajının tamamlanma aşamasında olduğunu kaydeden Dedusenko, "Türbin ünitesinin tüm ana bileşenleri halihazırda monte edildi, şu anda da boru hatları kuruluyor. Yıl sonuna kadar türbini çark cihazına yerleştirmeyi planlıyoruz. Bu işlem türbinin kurulumunu tamamlayacak ve bu da türbin tesisinin ve tüm yardımcı sistemlerin test için hazır olduğu anlamına gelecektir." diye konuştu.

- TÜM ÜNİTELERDE ÇALIŞMALAR FARKLI AŞAMALARDA İLERLİYOR



Dedusenko, diğer ünitelerin inşasına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Aynı şekilde diğer güç üniteleri üzerindeki çalışmalar da planlı bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. 2'nci ünitede ana ekipmanların montajı sürüyor. 3'üncü ünitede ise reaktör şaftını inşa ediyoruz. Reaktör binasının çevre duvarları ve korunak binası, ana binaların dış ve iç duvarları üzerinde çalışmalar devam ediyor. Türbin binasının duvarları yükseliyor ve inşaatçılar türbin tesisi montaj kotuna çoktan ulaştı. Geçen yıl 4'üncü ünitede reaktör binası ve türbin binasının temel döşemeleri tamamlanmış ve koruma kabuğunun ilk katmanı monte edilmişti. NGS'nin çok sayıdaki koruyucu bariyerinden biri olan kor tutucu halihazırda tasarım konumuna getirildi ve kuruldu. Ünitede genel inşaat ve montaj çalışmaları bu yıl da devam ediyor."

- "AKKUYU NGS İLE TEMELLERİ ATILAN İŞBİRLİĞİNİ DERİNLEŞTİRMEYE HAZIRIZ"



Sinop'ta yapımı planlanan NGS'ye ilişkin de açıklamalarda bulunan Dedusenko, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin enerji stratejisinin oluşturulması ve uygulanmasını yakından takip ediyor ve nükleer enerji kapasitesinin artırılmasına yönelik planları memnuniyetle karşılıyoruz. Bilindiği üzere, Türkiye 2035 yılına kadar 7,2 gigavatlık bir toplam nükleer enerji kapasitesine ulaşmayı planlıyor. Bu planların belirtilen zaman dilimi içinde gerçekleşmesi için Türk tarafının yakın gelecekte ikinci bir nükleer güç santrali konusunda karar vermesi gerekiyor. Deneyimli bir nükleer enerji santrali yüklenicisi olarak, bu tür projelerin özelliklerini biliyoruz ve 2035 yılına kadar 7,2 gigavatlık hedef göz önüne alındığında, zaman çerçevesinin zaten çok dar olduğunun farkındayız.

Türkiye'nin 2'nci nükleer santralinin Sinop'ta Rus tasarımına göre inşa edilmesi olasılığına ilişkin görüşmeler devam ediyor, Türk tarafı ile bu konuda diyalog halindeyiz. Akkuyu NGS projesiyle nükleer endüstride 100 yıl boyunca devam edecek bir iş birliğinin temellerini attık ve yaratılan faydalı kazanımlar ve bunların geliştirilmesinden kaynaklanan sinerjiyi kullanarak bu iş birliğini derinleştirmeye hazırız."