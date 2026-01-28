İSTANBUL 13°C / 11°C
Ekonomi

Sinop'ta 947 sosyal konut inşa edilecek: hak sahipleri kurayla belirlendi

Sinop'ta, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 947 konutun hak sahipleri kura çekimiyle belirlendi.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 13:53 - Güncelleme:
Sinop'ta 947 sosyal konut inşa edilecek: hak sahipleri kurayla belirlendi
Sinop Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, burada yaptığı konuşmada, Yüzyılın Konut Projesi'ni Türkiye'nin geleceğini inşa etmede çok önemli gördüklerini söyledi.

Ülkelerin iki düşmanı bulunduğunu belirten Suver, bunlardan birinin insan, diğerinin ise doğal afet olduğunu dile getirdi.

Suver, doğal afetlere karşı Türkiye'nin özellikle deprem bölgesinde verdiği mücadelenin kamuoyu tarafından dikkatle izlendiğini anlatarak, "Bütün bu afetlerin üstesinden gelirken ekonomide, sağlıkta, ulaştırmada, eğitimde, dış ticarette, dış politikada, aklınıza hangi alan gelirse üstün başarılar gösteriyoruz. İçeride bu işin çok farkında değiliz ama ülkemiz dışarıdan gerçekten yıldız gibi parlayan bir ülkedir. Her bakımdan başarılı bir ülke olarak görülüyor. Tabii biz bunu Cumhur İttifakı ile gerçekleştiriyoruz. Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sürece katkıları asla unutulamaz, yadsınamaz." ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ 500 BİN KONUT GELECEK"

Yüzyılın Konut Projesi'nin ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir lider olduğu müddetçe devam edeceğini vurgulayan Suver, şunları kaydetti:

"Bu kurada kazananlar sevinecek ama kazanamayanlar da üzülmesin. Zira bu kampanya sizin dua ve destekleriniz, başımızda Recep Tayyip Erdoğan gibi büyük bir lider olduğu müddetçe devam edecek. Arkasından ikinci 500 bin konut gelecek. Çünkü bizim hedefimiz yeni Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir. Yeni Türkiye Yüzyılı, müreffeh, her bakımdan kalkınmış, güçlü, dosta güven, düşmana da korku veren bir ülke olacaktır."

Vali Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in de konuşma yaptığı törende dua edilmesinin ardından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilerek 947 konutun hak sahipleri belirlendi.

