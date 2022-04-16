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Ekonomi

Sinop'ta üretiliyor, dünyaya satılıyor

Sinop'ta yılda 100 tona yakın üretilen çilekler, 6 ülkeye ihraç ediliyor. Yaklaşık 4 milyon liraya mal olan topraksız çilek tesisi, onlarca kişiye istihdam sağlıyor. Kendi markasını oluşturarak iç piyasanın dışında dünyaya da ihraç edilen çileklerin lezzetine doyulmuyor.

IHA16 Nisan 2022 Cumartesi 10:08 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:08
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Sinop Mertoğlu köyünde kurulan ve yaklaşık 4 milyon TL yatırıma mal olan topraksız çilek tesisinde üretilen çilekler, dünyada Dubai, Bahreyn ve Kırgızistan başta olmak üzere toplam 6 ülkeye ihraç ediliyor. Yıllık üretiminin 100 tona yaklaştığı tesis, onlarca kişiye iş olanağı sağlıyor. Kendi markasını oluşturarak iç piyasanın dışında dünyaya da ihraç edilen çileklerin lezzetine doyulmuyor. Genel olarak bakım işinde 9 çalışan ile gündelikçi toplamaya gelenlerle birlikte 25-30'a yakın çalışana ulaşıyor.

Sera sorumlusu Adem Emecan, "7 dönüm 250 metre kuruluş alanı var, 10 dönüm civarında tamamı. Senede 100 ton civarında çilek üretiyoruz. Dubai, Bahreyn, Kırgızistan o taraflara gönderiyoruz. Diğerlerini sayamadım, 6 ülke var. iç piyasaya da aynı zamanda veriyoruz. 9 kişi kadrolu eleman var, gündelikçiler geliyor bazen 5 oluyor 15 oluyor. Tekrar toplayanlar var, o zaman 25-30 kişi oluyor" şeklinde konuştu.

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