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Sinop’tan vazgeçmedik

Bakan Dönmez, Japonlar tarafından Sinop’a inşa edilmesi planlanan ancak maliyet uyuşmazlığı nedeniyle askıya alınan nükleer santral konusunda “Projeden vazgeçmiş değiliz. Kiminle yola devam edeceğimiz ileriki günlerde belli olacak” dedi.

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Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Japonlar tarafından Sinop’a inşa edilmesi planlanan ancak maliyet uyuşmazlığı nedeniyle askıya alınan nükleer santral konusunda “Kiminle yola devam edeceğiz konusu ileriki günlerde belli olacak. Sinop’ta nükleer projeden vazgeçmiş değiliz” dedi. Bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop Nükleer Santrali’yle ilgili “Fizibilite raporları geçen sene bize teslim edilmişti. Açıkçası ilk etaptaki sonuçlar beklentilerimizden uzak. Ağustos ayında sonucu açıklayacağız. Eğer beklentilerimizi karşılamazsa karşı taraf da bu anlamda bir adım atmazsa, sonuçlanmış olur. Fakat Japonlarla enerji alanındaki işbirliğimize devam edeceğiz. 2-3 hafta önce Japonya’da, Japon mevkidaşımla da görüştüm. Japonların özellikle Türkiye’ye teknoloji transferi konusunda öteden beri ilgisi var. Nükleeri uzun soluklu bir proje olarak görüyoruz” dedi. Dönmez “Akkuyu’da Ruslarla, Sinop’ta Japonlarla, üçüncüyü de biliyorsunuz Çinlilerle çalışıyoruz. Japonlarla devam eder veya etmeyiz ama biz yine Sinop özelinde, yerle alakalı çalışmalarımıza ve buna ilişkin birtakım izinlerin alınmasına devam ediyoruz. Özetle, Sinop’ta nükleer projeden vazgeçmiş değiliz” diye konuştu.

HEDEF 135 KUYU

Bakan Dönmez, yurtiçinde hidrokarbon arama faaliyetleriyle ilgili olarak da,  “Geçtiğimiz yıl 65-70 civarında sondajımız varken, bu sene hedefimiz Türkiye Petrolleri olarak 135 arama ve üretim kuyusu açmak. Bu rakama 30-35 civarında özel sektör sondajları da gelir. Bu ciddi bir rakam bizim için. Türkiye Petrollerinin günlük ortalama üretimi de 45 bin varil civarında seyrediyor. Keşif ve üretim yapılan Güneydoğu sahalarımız var. Trakya’daki sahalarımız daha çok gaz sahası. Ama Türkiye’de daha henüz araması yapılmamış İç Anadolu, Doğu Anadolu dahil birçok yerimiz var” diye konuştu. 

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