Sinyal verildi! Türkiye'nin öncü olduğu dev projede Suriye sürprizi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tv100 yayınında sorularını cevapladı.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şöyle:

ÇOCUKLARIN SOSYAL MEDYAYA ERİŞİMİYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

Çocukların sosyal medyaya erişimiyle ilgili yasal düzenlemedeki aşamaları açıklayan Bakan Uraloğlu, "Orada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığı ile ortak çalışıyoruz. Meclisimiz ve komisyon ile de ortak çalışıyoruz. Bir aşamaya geldik. Önümüzdeki yılın ilk aylarında bununla ilgili bir düzenleme yapmış oluruz" dedi.

"ROBLOX VE DISCORD İLE İLETİŞİMDEYİZ"

Bakan Uraloğlu, 'Roblox ve Discord'ta yasak kalkıyor mu' sorusu üzerine, "Esasında ikisi de bizimle iletişim halinde. Mahkeme kararlarıyla kapatılmış. Oradaki bizim BTK'nın yetkisinde olan konular değil. Onun dışında mahkeme kararıyla kapatıldığı için yeniden açılması için mahkeme kararı gerekli. Bizim ile iletişim halindeler Türkiye'de temsilcilikleri olmadığı halde çünkü bizim için öyle bir kanuni bir zorunluluk yok. Mahkemenin kapattığı gerekçeleri düzeltme konusunda gayretleri var o bittiği zaman tekrar mahkemeye müracaat ettiklerinde açılmaları mümkün olabilecek" diye konuştu.

"GOOGLE TÜRKİYE TARAFINDAN ALINAN BİR KARAR DEĞİL"

'Google yeni bir güncelleme yaptı. Birçok internet sitesinin keşfet gibi bölümlerde görünmede bir problem olmuştu. Kimileri buna sansür de dedi. Burada Google ile ilgili bir yaptırım söz konusu mu?' sorusuna cevap veren Uraloğlu, "Google global tarafından alınan bir karar. Google Türkiye tarafından alınan bir karar değil. Bizde yakından takip ettik ancak Rekabet Kurumunun görevi olduğu için onlar gereğini yaptı. Bizde takip ediyoruz şu an için bizim yapmamız gereken bir şey olduğunu düşünmüyoruz açıkçası" dedi.

"DÜNYA'DA 10'NCU SIRADAYIZ SİBER GÜVENLİK KONUSUNDA"

Siber güvenlik ile ilgili yapılan çalışmaları anlatan Uraloğlu, "Bizim şu anda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz var (USOM). BTK'nın altında yapılanmış. Burada yüzlerce büyük saldırı, binlerce de daha fazla zararlı erişim istediğini engelliyoruz. 7 bin 200 civarında konunun uzmanıyla çalışıyoruz ve ülkemizin siber güvenliğini sağlıyoruz. Avrupa'da güvenlik endeksinin üzerindeyiz. Almanya, Fransa ve Türkiye olarak en iyiler olduğunu söyleyebilirim. Dünya'da da 10'ncu sıradayız siber güvenlik konusunda" dedi.

'HALEP VE ŞAM HAVALİMANLARININ HAYATA GEÇİRİLMESİ İÇİN 6 KİŞİLİK EKİP GÖNDERDİK'

"Suriye ile ilgili neler planlıyor?" sorusu üzerine konuşan Uraloğlu, "Bizim sorumluluk alanımızda ulaştırmanın 4 tane yolu var. Havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu. Bizde haberleşme de var. Nereden bakarsanız bakın bütün her konuda olduğu gibi bu konuda da çok kötü bir durum söz konusu. İlk etapta yapabildiğimiz tespitler var, devamında da yapmamız gereken tespitler var. İlk etapta uluslararası bir bağlantısallığın sağlanması açısından Halep ve Şam havalimanlarının hayata geçirilmesi ile ilgili 6 kişilik ekip gönderdik. Orada arkadaşlarımız incelemelerini yaptılar. O incelemede hiç bir radar sisteminin olmadığını gördük" diye konuştu.

TARİHİ HİCAZ DEMİRYOLU ONARILACAK MI?

Hicaz Demiryolunun son durumu hakkında bilgi veren Uraloğlu, "Onunla ilgili çok güncel bilgi ya da tespitlerimiz yok. Biz geçmişte yolcu treni de yük treni de işletmişiz. Önümüzdeki günlerde son durumunu tespit ederek orada gerekli desteği sağlama noktasında olacağız" dedi.

"SURİYE HER ANLAMDA İHMAL EDİLMİŞ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Suriye'deki son durumlarla ilgili, "Haberleşme alanında arkadaşlarımız sahaya gittiğinde iletişim kurmakta çok zorlanıyoruz. Suriye her anlamda ihmal edilmiş.

İLK ETAP ŞAM-İSTANBUL SEFERİ

'Suriye'de sizin sorumluluk alanınızla ilgili bir takvim öngörüyor musunuz?' sorusu üzerine konuşan Bakan Uraloğlu, "Günler diyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda Halep ve Şam havalimanları için muhtemelen görevlendirilen arkadaşlarımızı göndeririz. Devamında da demiryolu, karayolu, iletişim ilgili de devamında. Havalimanı çok çok önemli. İlk etapta zaten biz Şam ile İstanbul havalimanı arasında bir sefer başlattığımız zaman İstanbul üzerinden dünyanın her tarafına onları bağlamış oluruz. Birinci önceliği havayoluna verdik. Gelişmelere göre önümüzdeki haftalarda böyle bir ziyaret olabilir" dedi.

"SURİYE KALKINMA YOLU'NA DAHİL EDİLMELİ"

Kalkınma Yolu ile ilgili sorulara cevap veren Bakan Uraloğlu, "Kalkınma Yolu'nun başladığı nokta Basra Körfezi'nde Irak'ın Fav Limanı ki ilk fazı önümüzdeki sene devreye alınacak. Dünyadaki sayılı limanlardan biri olacak. Buradan çıkan bir demiryolu 1200 km bir hatla Ovaköy'e bağlanması oradan da Türkiye içerisinden 2 bin 92 km'lik bir hatla Kapıkule'ye bağlanması. 1200 km'lik bölümün aşağı yuları projesi bitti. Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar burada mutabakat zaptımız var. 2025 yılı içerisinde yapım çalışmalarını başlatabilir miyiz bunun gayretindeyiz. Suriye'de de oturup konuşabileceğimiz muhataplarımız var. Hemen böyle bir olasılıktan bahsedersek doğru olmaz ama bir şekilde Suriye'yi de Kalkınma Yolu'na entegre etmek düşünülebilir ama bunu düşünmek için zamana ihtiyacımız olur. Suriye burada önemli bir coğrafya. Böyle bir projeye mutlaka entegre etmemiz gerekir diye düşünürüz ama ana projede değişiklik yapılmasında erken söylemiş oluruz" dedi.

"RAYLI SİSTEM 2028'DE 17 BİN 500, 2053'TE DE 28 BİN 590 KM OLACAK"

Türkiye'nin Demiryolu ağı hakkında konuşan Uraloğlu, "Halihazırda 2251 kilometresi hızlı tren olmak üzere 13 bin 919 kilometre raylı sistem hattımız var. 2028'de bu 17 bin 500 kilometre olacak. 2053'de de 28 bin 590 km olacak" dedi.

ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN PROJESİ

"Süper hızlı tren projesindeki durum nedir?' sorusuna cevap veren Bakan Uraloğlu, "Bir kere süper hızlı treni neden yapmalıyız? Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova katın hatta Bursa'nın birazını katın. 30 milyon insandan bahsediyoruz. Burada bir yolculuk ihtiyacı var. Ankara'dan İstanbul'a 344 km uzunluğunda ve saatte 350 km hız yapabilen süper hızlı tren projesini çalışmaya başladık. bittiğinde sadece 80 dakikada iki şehir arasında seyahat yapılacak" dedi.

HIZLI TRENLE İLGİLİ BİLET PROBLEMİMİZ KALMAYACAK

'Hızlı trende bilet sorununu nasıl çözeriz?' sorusuna ise Uraloğlu, "12 set daha hızlı tren ihtiyacımız var. Onlarla ilgili bağlantıları aşağı yukarı tamamladık, 12 seti aldığımız zaman hızlı trenle ilgili bilet problemimiz kalmamış olacak" diye cevap verdi.

"İKİ HAVALİMANINI BİRBİRİNE BAĞLAYACAĞIZ"

Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı. Sabiha Gökçen de dünyada sayılı havalimanları arasında. Yavuz Sultan Selim Demiryolu projesi ile iki havaalanını birbirine bağlayacağız. Yarım saatte oradan oraya rahat bir şekilde gidebileceksiniz" dedi.

"BİR ELEKTRİKLİ ARAÇ BÜTÜN İLLERE GİDEBİLECEK"

Elektrikli araçların şarj kapasiteleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Şu anda Türkiye'nin 81 ilinde bir elektrikli aracın şarj kapasitesi ya da menzilini dikkate alabilerek bütün illere rahatlıkla gidebileceğini söyleyebilirim" dedi.

"DEPREM BÖLGELERİNDEKİ HABERLEŞME SİSTEMLERİNİ AYAĞA KALDIRDIK"

'Deprem bölgeleri ile ilgili olarak haberleşme ve altyapı anlamında en son hangi aşamadayız?' sorusu üzerine konuşan Uraloğlu, "Deprem bölgesindeki haberleşme sistemlerini ayağa kaldırdık. bir problem olmadığını söyleyebilirim. ama olası bir deprem noktasında artık mümkün olduğunca özellikle İstanbul'dan başlamak üzere ki başladık kuleler kuralım istiyoruz. binaların üzerine değil açık alanlara kuleler kuralım istiyoruz. Buna başladık bunu bitirdiğimizde bu anlamdaki riskleri ortadan kaldırmış olacağız" dedi.

SABİHA GÖKÇEN'E İKİNCİ PİST

Sabiha Gökçen Havalimanına yapılacak olan ikinci pist hakkında son durumu veren Abdulkadir Uraloğlu, "Uçakların iniş-kalkışıyla ilgili kapasite problemleri çözüldü. Artık orada günlük 700-800'e kadar çıkan bir kapasite var. Bundan sonra bin 500'lerin üzerine çıkmış durumdayız. Terminalle ilgili ihtiyacı biliyorduk iyileştirmeleri yaptık bu sene 40 milyonu bulacağız" dedi.

KÖPRÜ GEÇİŞLERİ VE OTOYOLLARA ZAM GELECEK Mİ?

Köprü geçişleri ve otoyollara zam gelecek mi sorusuna Bakan Uraloğlu, "Bizim orada belli işletme maliyetlerimiz var. Bu işletme maliyetlerini Türkiye'deki ekonomik şartların, geliştiği, değiştiği duruma göre biz de zaman zaman gözden geçiriyoruz" ifadeleriyle yanıt verdi.

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