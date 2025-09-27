Türk Hava Yolları'nın (THY) 2024 yılından bu yana yürüttüğü uçak alımı pazarlığı Boeing'e "doğrudan yatırım" yolunu açtı.

Filosunu genişleterek 2033'te ekonomiye 1 trilyon dolarlık katkı sağlamayı planlayan THY'nin, Boeing ile yaptığı dev anlaşmanın detayları belli oldu. Anlaşmaya göre THY, Boeing'den 150'si kesin, 75'i opsiyonlu olmak üzere toplam 225 uçak alacak. Teslimatlar 2029–2034 arasında yapılacak. Alınacak uçaklar 50'si kesin, 25'i opsiyon olmak üzere toplam 75 adet geniş gövdeli 787-9 ve 787-10 Dreamliner ayrıca, 100'ü kesin, 50'si opsiyon olmak üzere 150 adet 737 MAX uçağı olacak.

HEDEF 813 UÇAKLI FİLO

THY'nin halen filosunda 485 uçak bulunuyor. Şirket, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı açıklamada 2033 yılına kadar filoyu yaklaşık iki katına çıkararak 813 uçağa ulaşmayı hedeflediğini açıklamıştı. THY, Aralık 2023'te 355 Airbus siparişi de vermişti.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, Haziran 2024'te Dubai'de yaptığı açıklamada ise Boeing ile de 250 uçak için "ileri düzey" görüşmeler yürüttüklerini duyurmuştu. 2 yıldır süren pazarlıklar ise önceki gün sonuçlandırılarak ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşen görüşmenin hemen ardından yapıldı.

NELSON'DAN AÇIKLAMA

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Pazarlıklar sırasında geçmişte yapılan uçak alımlarında devreye giren 'off set' şartı kapsamında Türkiye'den daha fazla uçak parçası alımı da masaya gelirken Boeing Global Başkanı Brendan Nelson'ın 11 milyar dolarlık yatırım sinyali vermesi dikkat çekti. Nelson Türkiye-Amerika İş Konseyi'nin (TAİK) New York'taki "17. Türkiye Yatırım Konferansı" "Türkiye'ye doğrudan yatırımı gündemimize alıyoruz. Yatırımımız kademeli olarak 10-11 milyar doları bulabilir" mesajı verdi.

YOLCU VE KARGO KAPASİTESİ ARTACAK

Türk Hava Yolları filosunda halihazırda 787-9, 777, 737 MAX, Yeni Nesil 737 ve 777 Kargo uçakları dahil olmak üzere 200'den fazla Boeing uçağı yer alıyor. Bu anlaşmayla yakın gelecekte filosuna 787 ailesinin en büyüğü 787-10'u da ilave edecek olan şirket, Dreamliner'ın yüzde 25 yakıt verimliliği avantajı ile operasyonel maliyetleri azaltacak, aynı zamanda yolcu ve kargo kapasitesini artıracak.

BOEING: GURUR DUYUYORUZ

BoeIng Ticari Uçaklar Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Stephanie Pope, THY'ye destek vermeye devam edeceklerini belirterek "Türk Hava Yolları'nın gelecekteki büyümesini desteklemek üzere bir kez daha 787 Dreamliner ve 737 MAX'i seçmesinden gurur duyuyoruz. Türkiye ve Türk havacılık sektörünün 80 yıllık gururlu bir ortağı olarak THY'nin operasyonlarını genişletmesine, yolcularına benzersiz deneyimler sunmasına yönelik desteğimizi sürdürmekten mutluyuz." ifadelerini kullandı.

BOLAT: UÇAK ALIMI 2033 VİZYONUMUZA UYGUN

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Boeing uçak siparişine ilişkin, "Yeni nesil Boeing uçaklarının filomuza katılması, 800 uçaklık filoya ulaşmayı hedefleyen 2033 vizyonumuzun hiç şüphesiz önemli bileşenlerinden biri olacak" dedi. THY 100. yıl dönümü kapsamında çizdiği "2033 Vizyonu" ile filosunu 800 uçağın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Şirket, yeni nesil uçak oranını yüzde 90 seviyesine, 2035 yılında ise yüzde 100'e yükseltmeyi amaçlıyor. Böylelikle THY'nin operasyonel verimliliğinin pekiştirilmesi ve yıllık ortalama büyüme oranının da yüzde 6 seviyesinde gerçekleşmesi hedefleniyor.

