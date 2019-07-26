28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.83
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Sıra kredi faizlerinde

Yeni Başkan Murat Uysal’ın başkanlığında yapılan ilk toplantıda 4.5 yıl aradan sonra gelen 425 baz puanlık faiz indiriminin yankıları sürüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Piyasaları adeta ‘ters köşeye yatırarak’, ‘sert faiz indirimi doları zıplatır’ beklentilerini boşa çıkararak ezber Bozan Merkez Bankası’nın bu hamlesinin ardından gözler kredi faizlerine çevrildi. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 20 altına çekmesiyle yüzde 18 ila 23 arasındaki mevduat faizlerinin ilk etapta en az 10 baz puan gerilemesi ve yüzde 20 altına inmesi bekleniyor.

KONUTTA BEKLENTİ 1.30

İkinci adımın ise konut kredilerinde atılması bekleniyor. Faiz indirimi beklentisiyle temmuz ayının son haftasında bankaların konut kredisi faizleri kademeli olarak geriliyordu. Son olarak Akbank 60 aylık konut kredisi faizlerini aylık 1.93’ten 1.49’e çekmiş ve yıllık yüzde 18.7’lik bileşik faizle bir nevi gelecek indirimi bir ölçüde kredi politikasına yansıtmıştı. Uzmanlar Merkez Bankası’nın ‘yüklü indirimi’nin ardından konut kredisi faizlerinin aylık 1.30’lar seviyesine gelmesini öngörüyorlar.

Şu anda Merkez Bankası verilerine göre yıllık ortalama faiz oranları, tüketici kredilerinde yüzde 27.01, Taşıt kredilerinde yüzde 27.67, konut kredilerinde yüzde 21.26, ticari kredilerde ise yüzde 25.43’ük oranlar uygulanıyor. Mevduat kredilerinde ise ortalama oran yüzde 21.85. Merkez Bankası’nın 425 baz puanlık indirimi sonrasında bu oranları aşağı yönlü hareket edeceğini ve yeni düşük faiz oranlarıyla hem borçların kolay ödenmesinin hem de piyasaların canlanmasının sağlanacağı görülüyor. Yapılacak indirimin ilk etapta ise TL’ye duyarlı sektörler olan konut sektörü, otomotiv, elektronik ve beyaz eşyada etkisini göstermesi bekleniyor. Özellikle ihtiyaca ve stoka rağmen konut satışlarında yüksek faiz nedeniyle durgunluk yaşanıyor. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre haziran ayında Türkiye genelinde toplam 61 bin 355 konut satılmış ve satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48.6 gerilemişti.

 

Başkan Erdoğan paylaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı

ABD'nin idam cezası infaz kararına AB'den sert tepki

ABD'nin idam cezası infaz kararına AB'den sert tepki

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi

Trump: Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum

Trump: Rusya'dan füze sistemi aldığı için Türkiye'yi suçlamıyorum

O terörist itiraf etti: Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı

O terörist itiraf etti: Erbil'deki saldırı Kandil'de planlandı

40 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonu

40 milyon liralık kaçak lüks araç operasyonu

Mahkeme'den Esenler Otogarı kararı

Mahkeme'den Esenler Otogarı kararı
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan paylaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu

Başkan Erdoğan paylaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu

Avrupa transfer kazanı: TOP 15!

Avrupa transfer kazanı: TOP 15!

Photoshopla hayvanları bakın ne hale soktular

Photoshopla hayvanları bakın ne hale soktular

Emekliye düşük prim ve intibak müjdesi

Emekliye düşük prim ve intibak müjdesi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA