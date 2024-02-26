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Ekonomi

Sirkeci-Kazlıçeşme hattı açıldı... Bakan Uraloğlu: İstanbul'un ulaşım sorununu metrolarla çözeceğiz

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Toplam 785 milyon Euroluk tasarruf edeceğimizi hesapladık. İstanbul'un toplam 1004 kilometrelik metro hattına ihtiyacı olduğu görülüyor. 600 kilometre daha metro yapmayı planladık. İstanbul'un ulaşım sorununu yüzeyden değil yeraltından metrolarla birlikte çözmüş olacağız.' dedi.

26 Şubat 2024 Pazartesi 13:05 - Güncelleme:
Sirkeci-Kazlıçeşme hattı açıldı... Bakan Uraloğlu: İstanbul'un ulaşım sorununu metrolarla çözeceğiz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Liderliğinizle Türkiye Yüzyılı'na yaraşır eserleri bir bir hizmete alıyoruz. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattımızın son halkasının açılışını gerçekleştirmiştik. Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette olan 8.3 km'lik bu hattımızı yepyeni konseptle İstanbul'a kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz.

22 adet karayolu ve altgeçit içeren projemiz ulaşım ihtiyacının yanında 7.3 km yaya ve bisiklet yolu, meydan alanları, kapalı sosyal alanlar, yeni nesil alanıyla sosyo kültürel yönüyle öne çıkmaktadır. Yüzde 57'sini bu amaçla kullandık. Bu kısmı yaya olarak kullanıma açarak büyük yeşil alan kazandırmış olduk. Yıllardır kronikleşmiş trafik ve güvenlik sorunlarına neden olan altgeçitleri rehabilite ettik. Projemiz kapsamında ecdat yadigarı tescilli alanları da restore ettik.

"785 MİLYON EUROLUK TASARRUF"

Toplam 785 milyon Euroluk tasarruf edeceğimizi hesapladık. Kazlıçeşme-Sirkeci yaya odaklı ulaşım projemiz en önemli örneklerdendir. Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı hattı ve Arnavutköy - Havalimanı arasındaki kesim var. Elbette çalışmalarımız bunlarla sınırlı kalmayacak. İstanbul'un toplam 1004 kilometrelik metro hattına ihtiyacı olduğu görülüyor. 600 kilometre daha metro yapmayı planladık. İstanbul'un ulaşım sorununu yüzeyden değil yeraltından metrolarla birlikte çözmüş olacağız. İstanbul'un raylı sistemini İBB ile beraber çözmüş olacağız.

  • Abdulkadir Uraloğlu
  • Sirkeci-Kazlıçeşme hattı
  • tren

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