Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ne ilişkin 24 TV'ye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki 8,3 kilometrelik hattının modernize edilerek hizmete sunulacağını ifade etti.



Hattın 8 istasyondan oluştuğunu belirten Uraloğlu, alanın 212 bin metrekareden meydana geldiğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, bunun yüzde 43'ünün raylı sistemlerle donatıldığını geri kalan kısmın ise yaya yürüme alanı, bisiklet, scooter parkuru, dinlenme, gezinti alanlarından oluştuğunu söyledi.

Projenin turizme katkısının olacağını belirten Bakan Uraloğlu, tren hattının turistlerin nostaljik gezi yapmasına olanak sağlayacağını kaydetti. Uraloğlu, "2053 yılına kadar 785 milyon euro'luk ekonomiye bir katkı sağlamış olacak. Bulunduğumuz lokasyona büyük değer katacak. 5 yıl sonra buraları tanıyamayacağız. 70'lerdeki nostaljik trenin rengine boyadık. İçerisini bir o kadar modern hala getirdik. Marmaray'da kullandığımız setlerden bir tanesi bu." dedi.

Tren hattının Marmaray ve metro hattına entegre olacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Bu trene binen İstanbullu İstanbul'un bütün raylı sistemlerine ulaşmış olacak" dedi.

8 durağın 20 dakikada kat edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, Cerahpaşa ve Samatya hastanelerini bulunduğu noktaya da bir durak koyduklarını belirtti.