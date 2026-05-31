Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler, uluslararası şirketlerin bölgesel yapılanmalarını yeniden şekillendirmesine neden oluyor. Türkiye'nin jeopolitik konumu ve lojistik avantajları, çok uluslu şirketlerin yönetim ve operasyon merkezlerini ülkeye taşımasında etkili oluyor. Bu dönüşümün önemli örneklerinden biri de Belçika merkezli La Lorraine Bakery Group oldu. Ekmek, kruvasan ve tuzlu ürün kategorilerinde aralarında Türkiye'nin de olduğu 18 ülkede üretim yapıp 40'tan fazla uluslararası pazar da satış gerçekleştiren şirkette benzer strateji izliyor. Şirket CEO'su Guido Vanherpe, Türkiye'nin artık yalnızca üretim yapılan bir ülke değil, aynı zamanda bölgesel yönetim ve büyüme stratejilerinin merkezinde yer alan bir operasyon üssü haline geldiğini söyleyerek, "2016 yılında Manisa'da son teknolojiyle donatılmış üretim tesisimizi devreye aldık. Türkiye kısa sürede yalnızca yerel pazara hizmet veren bir ülke olmaktan çıktı. Bugün Türkiye ve Ortadoğu operasyonlarımızı İstanbul'dan yönetiyoruz. Türkiye'yi bölge için bir mükemmeliyet merkezi olarak görüyoruz" diye konuştu.

İÇERDE GÜÇLENİYOR

Son 10 yılda Türkiye'ye 100 milyon euro'nun üzerinde yatırım yaptıklarını hatırlatan Vanherpe, "Bugün Türkiye'de baget ekmeklerden artisan ürünlere, kruvasanlardan çeşitli hamur işlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi üretiyoruz. Ülke genelindeki satış ve dağıtım ağımızla yaklaşık 750 kişiye istihdam sağlıyoruz" dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMI DESTEKLEYECEK

2039 yılına kadar emisyonlarda net sıfır seviyesine ulaşmayı hedeflediklerini ifade eden Vanherpe, sürdürülebilir tarımı destekleyen projelerde aktif rol aldıklarını belirtti. Vanherpe, "Hem çevresel etkilerimizi azaltmak hem de daha kaliteli ürünler sunmak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

TÜRKİYE'DE EK YATIRIMLAR YAPACAK

Dondurulmuş fırıncılık ürünleri alanında öncü bir rol üstlenen La Lorraine Türkiye'nin, "bake-off" teknolojisi sayesinde perakende ve yeme-içme sektörüne günün her anında taze ürün sunma imkânı sağladığını anlatan Vanherpe, "Bu sayede kişi başına ekmek tüketiminin yüksek olduğu bu pazarda kategorinin değerini artırmayı amaçlıyoruz. Türkiye'de büyümeyi desteklemek amacıyla Manisa tesisimize ek yatırımlar yapmayı planlıyoruz" dedi.