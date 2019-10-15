Şirketlere yapılandırma müjdesi

Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL üzeri borcu bulunan şirketler için Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) uygulamasına başlanıyor. Küçük ölçekli işletmeler için yapılandırma ise onay bekleniyor. TBB’den yapılan duyuruda banka ve finansal kurumlara kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler için FYY uygulamasına başlanacağı belirtilerek, “Küçük ölçekli şirketlerde uygulamaya başlanması için onay beklenmektedir” denildi. Uygulamayla borçlarını ödemeye niyetli olan, ancak gelir-gider dengesi bozulduğu için edimlerini yerine getiremeyen müşterilerin geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine imkan verilmesi amaçlanıyor.

25 MİLYON TL VE ÜZERİ

Yapılan duyuruda yapılandırma ili ilgili şu bilgilere yer verildi: “Yeniden yapılandırma uygulamasının; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32’nci maddesi uyarınca bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile kredi ilişkisinde bulunan borçluların bu kuruluşlar nezdindeki kredi borçlarına ilişkin olarak, çerçeve anlaşma ve sözleşmeleri kapsamında alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine, üretim, yatırım, istihdam faaliyetlerini sürdürmelerine, dolayısıyla ekonomik büyümeye imkan verecektir. Banka ve finansal kurumlara 25 milyon TL ve üzeri kredi borcu bulunan büyük ölçekli şirketler FYY uygulamasından yararlanabilecektir. 25 milyon TL’nin altında kredi borcu bulunan küçük ölçekli şirketler ise onayın alınmasını takiben FYY uygulamasından yararlanabilecektir. Haklarında iflas kararı bulunan borçlular FYY’den yararlanamayacaktır.”

3 ŞİRKETTEN BİRİNE

Duyuruda, FYY sürecine alınabilecek borçluların, en yüksek üç alacaklı kuruluştan birine,Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir başvuru ve taahhüt mektubuna, sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunabileceği bildirildi.