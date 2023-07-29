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Ekonomi

Şırnak'ta üretiliyor! Irak'tan da talep görüyor

Şırnak'ın Cizre ilçesinde bacalı 4 fırın kuran girişimci Beşir Uvanas, meşe ağacından mangal kömürü üretiyor.

AA29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:30 - Güncelleme:
Şırnak'ta üretiliyor! Irak'tan da talep görüyor
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İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Aşağıçeşme köyünde kurulan 4 fırında üretimi yapılan mangal kömürü iç piyasanın yanı sıra Irak'tan da tercih ediliyor.

Aylık ortalama 35 ton mangal kömürü üretilen tesiste bunun 25 tonu Irak'a ihraç ediliyor, 10 tonu ise iç piyasada satılıyor.

Girişimci Beşir Uvanas, AA muhabirine, 2 yıl önce 7 dönüm alanda kurdukları tesiste, 4 fırında meşe ağaçlarını çeşitli aşamalardan geçirerek mangal kömürüne dönüştürdüklerini söyledi.

"Her bir fırına 10 ton meşe odunu atıyoruz, 2,5 ton kömür elde ediyoruz. Kömürü 10 kilogramlık torbalar halinde hem iç piyasada satışa sunuyoruz hem de Irak'a gönderiyoruz. Burada 4 kişi çalışıyor. Memleketimize farklı bir sektörde hizmet sunmaya çalışıyoruz." diyen Uvanas, hedefinin tesise birkaç fırın daha kazandırarak, hem üretimi hem de istihdamı artırmak olduğunu belirtti.

Beşir Uvanas'ın ortağı Cevdet Uğrak da bölgedeki girişimcilerin kendi memleketlerinde iş kurması gerektiğini ifade etti.

Bu amaçla memleketlerine yatırım yaptıklarını anlatan Uğrak, "Mangal kömürü için meşe ağacını tercih ediyoruz. Diğer ağaçlar tüketiciler tarafından tercih edilmiyor. Onların memnuniyetini göz önünde bulundurarak meşe ağacını mangal kömürü için kullanıyoruz." dedi.

Tesiste çalışan Hasan Çimen de meşe ağacını çeşitli aşamalardan geçirdikten sonra mangal kömürüne dönüştürdüklerini aktardı.

Her bir fırına 10 ton meşe ağacını dizdikten sonra fırının kapısını hava almaması için çamurla kapladıklarını anlatan Çimen, fırında ağaçların 3-4 saat boyunca yanarak kömürleştiğini söyledi.

Daha sonra fırınların kapağını açıp, kömürleri su ile soğuttuklarını ifade eden Çimen, kömürleşen meşe ağaçlarını parçalayarak, paketlediklerini kaydetti.

  • fırın üretimi
  • mangal kömürü
  • Cizre ilçesi

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