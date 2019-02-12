Sırt çantalı turist fazla harcıyor

İstanbul’a gelen sırt çantalı turistler, ağırlıklı olarak Almanya, Avustralya, Fransa, Amerika ve Yeni Zelanda’dan. Sırt çantalı turistler genel olarak genç, uzun süreli seyahatlere çıkan bazen de seyahatleri esnasında çalışan kişiler. Sırt çantalılar, Türkiye’de ortalama 11.5 gün, İstanbul’da ise 6 gün konaklıyor. Tüm yabancı turistlerin Türkiye’deki ortalama kalış süresi ise 4.30 gece. Türkiye’de geçiren turistlere göre, sırt çantalılar, Türkiye’de 2.6 kat daha fazla kalıyor ve kişi başına turist harcaması 972 dolar ile 680 dolar olan ortalamanın üzerinde kalıyorlar. Sırt çantalı turistler, İstanbul’dan sonra, Kapadokya, Gelibolu, Efes, Pamukkale, Antalya’yı ziyaret ediyor.