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Sırt çantalı turist fazla harcıyor

Araştırmaya göre, Türkiye’ye gelen sırt çantalı turistler, diğer turistlere göre daha fazla harcama yapıyor.

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İstanbul’a gelen sırt çantalı turistler, ağırlıklı olarak  Almanya, Avustralya, Fransa, Amerika ve Yeni Zelanda’dan. Sırt çantalı turistler genel olarak genç, uzun süreli seyahatlere çıkan bazen de seyahatleri esnasında çalışan kişiler. Sırt çantalılar, Türkiye’de ortalama 11.5 gün, İstanbul’da ise 6 gün konaklıyor. Tüm yabancı turistlerin Türkiye’deki ortalama kalış süresi ise 4.30 gece. Türkiye’de geçiren turistlere göre, sırt çantalılar, Türkiye’de 2.6 kat daha fazla kalıyor ve kişi başına turist harcaması 972 dolar ile 680 dolar olan ortalamanın üzerinde kalıyorlar. Sırt çantalı turistler, İstanbul’dan sonra, Kapadokya, Gelibolu, Efes, Pamukkale, Antalya’yı ziyaret ediyor.

 

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