Şişecam 4 milyar lirayı aşan 2 yeni float hattı yatırımı yapacak

AA 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:56 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 16:56

Kırman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katılımıyla gerçekleştirilen Şişecam Polatlı Fabrikası Yeni Üretim Hattı Resmi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Şişecam'ın 4 kıtada, 14 ülkede 43 üretim tesisi ve 22 bin çalışanıyla faaliyet gösterdiğini, yenilikçi ürünlerini 150'den fazla ülkeye ulaştırdığını bildirdi.

Şirketin, üretim kapasitesi açısından dünyada cam ev eşyası alanında ikinci büyük üretici olduğuna dikkati çeken Kırman, düzcam ve cam ambalaj alanlarında dünyanın en büyük 5 üreticisinden biri olduklarını söyledi.

Kırman, şirketin ana faaliyet alanlarında dünyanın en büyük 3 üreticisinden biri olma hedefi doğrultusunda ilerlediğini ifade ederek, düzcamdan cam ev eşyasına, otomotiv camlarından cam ambalaja, cam elyaftan cam geri dönüşümüne, madenden soda ve krom kimyasalları üretimine kadar çok farklı iş kollarında faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Ankara'da gerçekleştirdikleri düzcam fırın yatırımının da Türkiye için yarattıkları en güncel değerlerden olduğuna işaret eden Kırman, "İkinci fırın yatırımımızla birlikte yıllık üretim kapasitesi 540 bin tona ulaşan Ankara düzcam fabrikamız, Avrupa'nın en büyük düzcam üretim merkezlerinden biridir. Ülkemizdeki düzcam fırını sayımızı 8'e ulaştıran bu yatırım, global düzcam üretim kapasitemizi yıllık 3,6 milyon ton civarına ulaştırmakta." diye konuştu.

- "ANKARA POLATLI'DA TOPLAM ÇALIŞANIMIZ 300 KİŞİYİ AŞTI"

Kırman, 2014'te başladıkları yatırım kapsamında ikinci tesiste de 1 milyar liralık harcama yaptıklarını belirterek, Polatlı'ya yaptıkları son hamleyle beraber toplam yatırım rakamının 2 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle resmi açılış töreninin bugün gerçekleştirildiği fırına ilk camı 26 Ekim 2020'de çektiklerini anlatan Kırman, şöyle konuştu:

"Bu yatırımdan sonra ileri teknoloji ürünlerimizi hızla Türkiye pazarına sunduk. Yıllık 240 bin tonluk üretim kapasitesine sahip yeni düzcam fırın yatırımımızın devreye girmesiyle sadece üretim kapasitesini artırmadık, üretim kabiliyetlerimizi de farklılaştırdık. Şişecam yetkinliklerini yansıtan, ileri teknolojiyle donatılan yeni fırın yatırımımızda fabrikamızda artık renkli ve hat üstü kaplamalı cam üretimi yapma kabiliyetini de bu yolla sağlamış bulunuyoruz. Bu arada Ankara Polatlı'da toplam çalışanımız 300 kişiyi de aştı."

- "YATIRIM MÜJDELERİNİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kırman, şirketin yeni yatırımlarına da değinerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizde mimari cam ve otomobil ham camı alanlarında üretim yapacak 2 yeni float hattı yatırımına başlıyoruz. Mimari cam ve otomobil ham camı alanlarında bu yatırım 4 milyar liranın üzerinde olacak. Önümüzdeki dönemde cam üretimi alanında planladığımız diğer yatırımlar göz önüne alındığında 2023 sonuna kadar 6 milyar liralık bir yatırım planımız var. Bunlar bugün itibarıyla kesinleşmiş yatırımlar."

Son 5 yılda toplam 10 milyar lira civarında yatırım yaptıklarını belirten Kırman, bunun yüzde 20'yi aşan bölümünün yeni "yeşil saha" yatırımı olduğuna, bu konuda yatırım müjdelerini vermeye devam edeceklerine dikkati çekti.

Kırman, açıkladıkları dev yatırım müjdelerinin sadece parasal anlamda önemli olmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mimari camlar alanında yeni kuracağımız float hattı 1200 ton üretim kapasitesiyle dünyanın ilk 5 fırınından biri olacak. Girdi verdiğimiz sektörlerin ihtiyacını karşılayacak ve ihracatımıza da katkı sağlayacak bu yatırım için sadece yeni bir hat yapmayacağız, yeni bir fabrika da yapacağız. Gerçekleştireceğimiz bu yeşil saha yatırımı sonunda hayata geçireceğimiz float hattı, ülkemizin de en büyük float hattı olacak. Bu çalışmalarımıza da durmaksızın devam ediyoruz. Lüleburgaz fabrikamızda ise otomotiv ham cam ihtiyacını karşılamak için yeni bir float yapıyoruz. Bu yatırımları da 2023 sonuna kadar kayda geçirmek üzere bir çalışma içinde olacağız."