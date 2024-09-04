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Ekonomi

Sisi Ankara'da... Başkan Erdoğan: Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddediyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiğimizi burada çok net söylemek isterim. Tüm bunlar karşısında İsrail Hükümeti üzerindeki baskıların artırılması noktasında da elimizden geleni yaptık, yapıyoruz.' dedi.

4 Eylül 2024 Çarşamba 16:52 - Güncelleme:
Sisi Ankara'da... Başkan Erdoğan: Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddediyoruz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

* Mısırla asırları aşan ortak geçmişe ve yakın dostluk bağlarına sahibiz. İnsanlık tarihine yön veren medeniyetlere beşiklik yapmış iki kadim ülkeyiz.

* (Mısır'la) İşbirliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik.

* Son 10 yılda Mısır'ın ilk 5 ticaret ortağı arasında yer almaya devam ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki 5 yıl içerisinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz

* Ortak bildirimizle işbirliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre ve enerji dahil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret ve ekonomi işbirliğimizin en önemli boyutunu oluşturuyor.

* Kardeş Mısır halkı Türk Kültürü ve Türkçe'ye yoğun ilgi gösteriyor. Kültürel ve beşeri kuvvetlerimizi daha da kuvvetlendirmek üzere gayretlerimizi sürdürüyoruz.

* (Mısır'la) Ticaret hacmimizi önümüzdeki beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz.

* Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir.

* Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemdedir.

* Netanyahu'nun Mısır'a yönelik ithamlarını reddettiğimizi burada çok net söylemek istedim. Tüm bunlar karşısında İsrail Hükümeti üzerindeki baskıların artırılması noktasında da elimizden geleni yaptık, yapıyoruz.

* (Gazze) Açlık, susuzluk veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir

* (Gazze'deki) 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır.

* (Mısır'la) Kazan kazan anlayışıyla çok boyutlu münasebetlerimizi ileriye taşıyacağız.

* İsrail'in bölgemizi daha fazla gerilime sürüklemesinin önüne geçmek ancak ikircikli politikaların terk edilmesiyle mümkün olacaktır.

* İsrail'in uzlaşmaz ve engelleyici tutumu devam ediyor. İsrail, müzakere yürüttüğü muhatabını şehit ederek nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermiştir.

  • Erdoğan Sisi basın
  • ortak basın toplantısı
  • Mısır Türkiye ilişkileri

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