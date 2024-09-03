AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin yarın Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yanı sıra iki ülkenin ticari ilişkilerindeki son durum ve bu konuda atılacak adımların ele alınması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısırlı mevkidaşıyla Ankara'da katılacağı Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda savunma, enerji, turizm, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında yaklaşık 20 anlaşmanın imzalanması öngörülüyor. Bu anlaşmalarla iki ülke arasında 10 milyar doları bulan ticaret hacminin ilk planda 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

- ENERJİ ALANINDA İKİLİ İLİŞKİLERİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR



Ticari ilişkiler, iki ülke arasındaki işbirliğinin lokomotifini oluşturuyor. Bu kapsamda ziyaretin, Türkiye'nin Mısır'da 3 milyar doları aşan yatırımlarını artırmasına katkı sunması bekleniyor. Savunma sektörüne önemli yatırımlar yapan Mısır ile bu alanda ortak projelerin gerçekleştirilmesi de gündemde yer alıyor.

İki ülke için çeşitli fırsatlar sunan enerjide de özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), nükleer ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi planlanıyor.

Türkiye'nin yurt dışında gerçekleştirdiği toplam 46,5 milyar dolarlık doğrudan yatırım stokunda Mısır 294 milyon dolarla 19'uncu sırada yer alırken, yurt dışından Türkiye'ye gelen yaklaşık 130 milyarlık doğrudan yabancı yatırım stokunda Mısır, 45 milyon dolarla 36'ncı sırada bulunuyor. Ziyaret kapsamında atılacak adımların iki ülkenin doğrudan yatırımlardan aldığı payın artmasına da katkı sunması bekleniyor.

- MISIR'A İHRACATTA İLK SIRAYI MAKİNELER, DEMİR VE ÇELİK ALDI



Türkiye geçen yıl Mısır'a 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu dönemde Mısır'dan yapılan ithalat 3,1 milyar dolar olurken, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 6,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin Mısır'a ihracatında ilk sırayı kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları, demir ve çelik, plastik ve mamulleri aldı. Türkiye, aynı dönemde Mısır'dan en çok plastik ve mamulleri, gübreler, demir ve çelik ithalatı gerçekleştirdi.

Bu yılın 7 ayında Mısır'a yapılan dış satım ise 1 milyar 904 milyon dolar olurken, bu ülkeden gerçekleştirilen ithalat 1 milyar 911 milyon dolar olarak kaydedildi.

Aynı dönemde iki ülke arasındaki ticaret hacmi 3 milyar 815 milyon dolar olarak hesaplandı.

- "MISIR, TÜRKİYE'NİN İKİNCİ ÜRETİM ÜSSÜ OLABİLECEK STRATEJİK BİR ÜLKE"



Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Mustafa Denizer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iki ülke ilişkilerin yaklaşık 1 yıl önce normale döndüğünü, ilişkilerin olumlu seyretmesinin iş dünyasına güven verdiğini söyledi.

Denizer, Mısır'da 2007 yılından beri Türk yatırımlarının olduğunu dile getirerek, "Bu yatırımlar her sene artarak devam ediyor. Mısır'daki yatırımlarımız 3 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Önümüzdeki sene içerisinde de 500 milyon dolarlık yeni yatırım öngörülüyor. Mısır'da istihdamımız 100 bin kişiye ulaştı. Bu önemli bir rakam. Siyasi olarak ilişkilerin daha da artması pozitif bir ayrımcılık sağlar." dedi.

Türk ürünlerinin Mısır'da kalitesi ve imajıyla dikkati çektiğini vurgulayan Denizer, ikili ticarette 15 milyar dolar hedefine ulaşılacağını belirtti.

Denizer, Mısır'ın hem enerji hem de işçilik maliyetleri açısından avantajlı bir ülke olduğu kaydederek, "Mısır, Türkiye'nin ikinci üretim üssü olabilecek stratejik bir ülke. Kuzey Afrika'da en büyük partnerimiz. Aynı zamanda en fazla ticaret hacmine sahip olduğumuz ülkelerden. Ayrıca enerji harici hala sanayi ürünlerinde cari fazla verdiğimiz ülke." diye konuştu.